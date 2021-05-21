去年6月來首次 連7天確診數僅3萬

全美對抗新冠肺炎績效有成，根據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，過去連續五天新增確診人數都低於3萬人，是自從去年6月以來首見，也終於讓連續七天的平均確診人數維持在只有3萬人左右；全國最資深的公衛官員佛奇(Anthony Fauci)也表示，倘若國慶日前達到70%的人口至少接種一劑疫苗 ，則可避免再創新一波疫情 高峰。

JHU的數據指出，上一波高峰期約在今年4月中，當時平均每天都有7萬1000人確診，但自此之後確診人數就一直呈現下降的趨勢，而最近一次的連續七天平均新增確診落在3萬300例。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)也利用JHU的數據進行分析發現，國內超過38州在過去一周內的平均新增確診量下降幅度達5%或以上。

至於染疫死亡的統計，19日的單日死亡為655人，連續七天平均死亡人數則為572人。

佛奇：乖乖打疫苗 新疫情爆發風險低

「如果我們持續朝總統的目標前進，我也相信我們能做到在7月4日國慶前，讓成人接種至少一劑疫苗的比率達到七成，提供社區人口足夠的保護力。」國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇20日接受華盛頓郵報(WP)直播訪問說：「我認為下一波疫情爆發的風險會非常低，只要我們繼續保持現階段的疫苗接種率。」

目前據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，全美過去一周的每日平均疫苗接種量達到約180萬劑，將近48%的人口已接種至少一劑疫苗，38%的人完成全部接種。

拜登 ：加墨旅遊限制持續到6月21日

拜登政府也在20日宣布，美國將持續限制與加拿大和墨西哥之間的非必要跨境旅行至6月21日。

國土安全部(DHS)在推特上公告：「我們正在和加拿大與墨西哥進行協調，隨著疫情好轉將在安全的情況下放寬旅行限制」，不過必要的商務貿易旅行仍可持續。

國土安全部在去年4月20日，遵照前總統川普的命令限制跨境旅行；而目前因確診和死亡的人數都明顯趨緩，當局希望能在未來一個月評估是否能順利開放旅行。

然而，拜登總統仍提醒民眾，疫情並沒有完全消失，尤其是面對高傳染性的變種病毒，民眾仍應謹慎防範。