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缺工兩樣情！大公司加薪搶人 小商家沒錢喊苦

記者胡玉立／綜合報導
由於勞力需求激增、民眾上班意願不足、可用工人短缺，全美大小企業都在努力填補空缺。圖為密西根州坎頓市的Levi's配送中心掛出徵人標語。(美聯社)
由於勞力需求激增、民眾上班意願不足、可用工人短缺，全美大小企業都在努力填補空缺。圖為密西根州坎頓市的Levi's配送中心掛出徵人標語。(美聯社)

隨著勞力需求激增、人民上班意願不足、可用工人短缺，美國大小企業都在努力填補空缺，但小企業抱怨目前處境痛苦不堪，因為他們的待遇水平很難比得上大企業，政府提供受疫情重創小企業的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)將在5月底截止，有些業主擔心若申請不到貸款將陷入困境，雪上加霜。

據華爾街日報委託中小企業主與高管聯盟Vistage Worldwide對611家小型企業進行調查顯示，75％小型企業計畫來年增加員工人數，但逾三分之二小企業表示，很難找到合格工人。

雇人出現困難的小型企業中，62％表示正提高工資並致力拓展現有勞動力；59％表示正改善招聘策略；不到三分之一表示，將允許員工遠距工作。

Freya Systems軟體數據分析諮詢公司執行長兼共同所有人約翰遜(Ben Johnson)表示，為因應市場增長，公司規模需在半年至一年內，由20人擴大一倍，為找到人才，他已從費城一路找到芝加哥。

根據ADP全美就業報告(ADP National Employment Report)四月份數據，少於20名員工的企業就業人數較去年同期增長13.5％，20到49名員工的企業就業人數增長15.9％，擁有1000名以上員工的企業就業人數增長7.3％。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)表示，「雖然小企業在雇人方面可設法競爭，但為補足人力，他們必須付出更高代價；畢竟，小公司少一個人就很難成事，大公司未必會有這種情況。」

小企業主表示，政府增加失業救濟金、申請工作者缺乏適合技能，是公司職缺難以補足的兩大原因。

位於賓州哈里斯堡的Information Network Associates安全與風險管理公司老闆桑切尼托(John Sancenito)，正費力尋找合格的保安人員；他說，公司曾考慮併購並擴展新市場，但由於勞力市場吃緊，這些計畫只能被迫擱置。

上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為紐約市...
上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為紐約市工人在就業博覽會與徵人單位面談。 (路透)

與此同時，隨著總額7880億元「薪資保護貸款計畫」將在5月底申請截止，局勢似乎益發混亂。數以百萬計小企業主持續向少數提供政府貸款的貸方尋求資金；成千上萬業主仍在等著確認自己的貸款申請案是否獲准。貸方不知所措，借款人深感恐慌。

貸款協調機構Womply執行長史坎梅爾(Toby Scammell)表示，該機構有近160萬份申請案正在等待融資，「我們有些貸方一直在面臨死亡威脅，很多又生氣又害怕的人指望這項貸款，害怕被拒門外。」

由於國會已分別在12月和3月兩次延長PPP計畫，前後已新增近3000億元援助，目前幾乎沒有跡象會獲得更多資金。

貸款 就業 美國

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