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上工囉 首度請領失業金降至44.4萬新低

編譯郭宣含／綜合20日電
上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為肯塔基州民眾排隊進入就業中心找工。(路透)
上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為肯塔基州民眾排隊進入就業中心找工。(路透)

上周透過州系統首度請領失業補助的人數降至44萬4000人，不僅寫下去年3月疫情衝擊以來新低，也讓美國股市應聲止跌回升；與此同時，已有超過四分之三共和黨掌政的州要提早結束每周300元的聯邦失業金補助，以便讓失業勞工盡快就業，而勞工部雖不同意州政府的這種做法，但囿於沒有法律限制，也讓聯邦政府無計可施。

勞工部20日指出，領取州與疫情計畫補助的人數也從4月底的1690萬人降到5月初1600萬人，其中包括州失業補助與聯邦因應疫情的緊急計畫。

雖然失業補助申請人數下降，但4月就業人數僅增加26萬6000人，遠低於經濟學者預期的100萬人，使共和黨人歸咎聯邦政府調高失業金，讓民眾不願回歸就業市場。

共和黨州 擬提早結束失業補助

逾四分之三的共和黨州擬提早結束每周300元的聯邦失業金，迫使失業者返工，此舉可能使今夏領取失業金人數再下降；多州陸續宣布，6月中至7月中將停止受理疫情補助，這表示估計有360萬人恐失去原可領到9月的每周300元補助；其中約140萬人也會失去零工勞工的疫情補助，約110萬人無法獲得延長補助。

上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為密西根...
上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為密西根州工人在就業博覽會上填寫申請表格。 (路透)

德州、奧克拉荷馬和印第安納州本周也加入至少22州的行列，決定提早砍縮聯邦失業金；多州考慮停止發放每周300元補助與零工經濟延長補助，以及取消其他不符合失業金標準的勞工資格。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)經濟學者達科(Gregory Daco)表示，雖然失業金是雇主找不到勞工的其一原因，但是還有諸多因素影響民眾復工。

拜登總統替失業金政策辯護，其政府也呼籲民眾不得為了領失業金而拒絕合適工作；民主黨人認為，民眾害怕染疫、欠缺全天托兒照護、雇主薪資不夠吸引人等，都可能是雇主找不到勞工的原因。

勞工部不同意 登政府也無計可施

即便如此，聯邦政府現在恐難干涉共和黨州減少或停止每周300元的聯邦失業金，但聯邦官員持續評估，能否下令州政府繼續支付失業金；但兩名消息人士透露，聯邦政府無法依法訂定此規定，也無法繞開共和黨州長發放失業支票，或透過與他州部門合作達此目的。

一名官員指出，就算勞工部有此權力，也可能面臨諸多法律挑戰，難以迅速發放補助；勞工部預計很快會正式回應。

上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為密西根...
上周透過各州系統首度請領失業補助的人數，寫下去年3月疫情衝擊以來新低。圖為密西根州工人在就業博覽會上填寫申請表格。 (路透)

勞工部 失業金 共和黨

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