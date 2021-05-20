亟需中國疫苗…宏都拉斯恐轉向 可能拋棄台灣

宏都拉斯總統葉南德茲表示，為取得新冠疫苗，可能在中國設立商務辦事處。圖為葉南德茲2016年訪台，蔡英文總統以軍禮歡迎。(本報資料照片)

美國宣布6月底前將釋出8000萬劑新冠疫苗 ，英國金融時報19日報導，拜登政府將會優先應對拉美國家地區，因其承受來自中國 巨大壓力，要求與台灣 斷交；但近來不斷傳出可能與中國關係正常化的宏都拉斯政府高層官員表示，宏國求助華府無果，可能為了取得中國疫苗而外交轉向，「取得疫苗比什麼都重要。」

中華民國外交部發言人歐江安20日說，針對外媒相關報導，宏國外交部已即刻向台方澄清，並重申台宏兩國邦交穩固友好，目前各項嘉惠宏國人民福祉的雙邊合作計畫，也都順暢執行。

據了解，為穩住與宏都拉斯形勢危殆的外交關係，台灣原已訂在7月，透過「外交泡泡」的方式，邀請宏國高層代表團訪問台灣，中華民國駐美代表蕭美琴日前還曾與宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)授權的官員在華府會面。

不過，隨著台灣近日爆發新冠疫情，此案也可能生變；記者詢問蕭美琴此事，並未獲得回應。

金融時報19日報導，宏都拉斯總統府部部長(相當於內閣首席部長)馬得羅(Carlos Alberto Madero)表示，宏都拉斯雖然希望避免破壞與台灣的長期邦誼，但是，取得疫苗比什麼都緊要。

馬德羅說，眼看著中國幫助友邦，宏都拉斯人民開始反思，「為何我們的盟友不幫忙？」

金融時報報導，宏都拉斯至今能取得的疫苗相當稀少，簽約購買也還沒到貨，900萬的宏都拉斯民眾接種疫苗者不到1%。

「現況肯定會造成外交政策的變化。」馬德羅說，宏都拉斯已接觸並獲得華府承諾提供疫苗，不過至今什麼都沒收到。

宏國總統葉南德茲11日曾表示，宏國可能在中國設立商務辦事處，並請求台灣向美爭取疫苗，但也可能會依中國建議，尋求建立「外交橋梁」；如今馬德羅的說法更加明確，進一步逼迫台灣和美國回應。

國務院副發言人波特(Jalina Porter)19日表示，目前不會預告疫苗將如何分配，未來幾周內會說明此事；至於影響到宏都拉斯對台灣的外交承認，國務院沒有評論。

一名美國官員告訴金融時報，6月底前要釋出的8000萬劑新冠疫苗中，拉美地區排在優先之一，拜登政府會協助宏都拉斯與其他國家，但並未提出具體時間表。

這名官員表示，「援助將至」，美國將會落實此事；反之，中國政府經常承諾跳票，「凡是中國給的沒有免費的。」

蕭美琴14日曾表示，台灣對美交涉協助邦交國取得新冠疫苗，自台灣發生本土疫情後，也向美爭取商購疫苗如期到貨。

國務院的新冠疫苗協調官史密斯(Gayle Smith)在19日一項電話簡報會上，被問到台灣是否能分到這8000萬劑一部分時說，目前還沒決定，美國會通盤考量最需要和最有效的分配方式。

國務院西半球事務局助卿被提名人尼可拉斯(Brian Nichols)在聯邦參議院外交委員會的提名聽證會表示，「中國提供各式各樣的東西都不是免費的，中方正在從中獲益，我們需要用各種工具積極反應。」

此外，國務院國際組織局助卿被提名人席森(Michele Sison)在該委員會作證表示，確保台灣在專家技術層級能參與下周舉行的世界衛生大會(WHA)，國際民航組織(ICAO)與國際刑警組織(INTERPOL)，是她的工作優先項目；她說，全球衛生、民航安全與國際犯罪都是全球威脅，應聽取台灣專家的意見。