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蘋果讓步？紐時：控制權交中國政府

編譯葉亭均／綜合報導

紐約時報17日報導，蘋果公司將把中國消費者的個人數據，儲存在由中國國營企業運作的電腦伺服器中；儘管蘋果執行長庫克曾表示，這些資料會是安全的，但紐時指出，這代表蘋果已經讓步，大致將控制權交給中國政府。

消費者數據 中國招聘員工管理

為回應中國在2017年通過的一項法律，蘋果要把中國消費者的數據儲存在預計6月完工的貴陽資料中心，以及位於內蒙古的一座資料中心，由中國國家聘雇的員工管理。

蘋果現在所有產品幾乎都在中國組裝，大中華地區占蘋果營收比率約五分之一；北京政府以此作為籌碼，施壓蘋果高層妥協，違背他們精心塑造擁護公民自由與隱私形象。

紐時指出，蘋果公司放棄在世界各地所使用的加密技術，原因是中國官方不允許其使用；此外，用來解鎖儲存在這些電腦中資訊的數位鑰匙，被存放在資料中心。

紐時引述蘋果內部文件、對17名現任和前任員工的採訪、四名資安專家的說法、及上周提交給美國法院的新文件，指出庫克為了在中國做生意，而做出妥協讓步。

報導指，蘋果近年也為安撫中方，移除大量出現「敏感內容」的應用程式。

禁忌話題 中國區5.5萬程式消失

曾掌管蘋果應用程式商店App Store的舒梅克說，蘋果在中國的律師列出一份不能出現的議題清單，包括天安門廣場、藏獨及台獨；只要律師認定涉及中國禁忌話題，蘋果就會將程式下架。

蘋果禁止中國iPhone使用有關西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的應用程式，並過濾掉有中華民國國旗符號，地圖顯示台灣是中國一部分；曾效力美國國家安全局的資安專家沃德爾說，曾有一段時間，在iPhone輸入「台灣」會導致手機閃退。

根據紐時分析，自2017年以來，蘋果中國App Store約5萬5000款應用程式消失無蹤，其中多數仍可在其他國家App Store找到；這些程式包括外國新聞媒體、同志約會服務、加密通訊應用程式、規避網路管制工具等。

舒梅克說，如果應用程式疑似提及禁忌話題，他就會移除，如果案件較複雜，他會向上級呈報請示。

資安專家認為，蘋果公司的妥協，讓該公司幾乎不可能阻止中國政府查看數百萬中國居民存在資料中心中的電子郵件、照片、檔案、聯絡資訊和位置。

蘋果聲明，該公司遵守中國的法律，並盡一切努力確保客戶數據的安全。

中國 蘋果 資安

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