停止仇恨亞裔…國會通過法案 罕見高度共識

眾院版法案提案人之一的紐約國會眾議員孟昭文。(Getty Images)

國會眾院18日以壓倒性多數通過「新冠仇恨犯罪 法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，將大力調查針對亞太裔的仇恨犯罪；該法案現已送往白宮，預計早先已多次表態支持的拜登總統，將很快簽署生效。

眾院當日以364比62票通過該法案，反對票皆來自共和黨；法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

「新冠仇恨犯罪法案」由民主黨籍參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)，眾議員孟昭文 (Grace Meng，紐約州)分別在參眾兩院提出，參院上月底以94比1通過該法案，所獲黨派共識為當下兩極分立的華府所罕見。

孟昭文：亞裔 也是美國人

站在「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)的大型標語前，提案人孟昭文、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)、國會亞太裔黨團(CAPAC)的眾議員等，同日也在表決前，呼籲兩黨攜手抗擊反亞裔仇恨。

孟昭文在會上回顧疫情一年多來亞裔遭受的身心重負，指亞裔成了替罪羊，被怪罪導致疫情爆發，更因此遭到毒打、揮擊、被吐口水，還被人點燃衣物乃至殺害。

「亞裔社區被迫忍受這不斷激增的偏執與種族主義攻擊，已精疲力竭。」孟昭文說，亞裔疲於生活在恐懼中，時刻擔心自己的孩子或年長的父母外出(受到攻擊)。」

孟昭文並感謝非裔、西語裔、猶太裔等各族裔社區的聲援說，長久以來，亞裔被視為外國人和外來者，但今天值此行動時刻，亞裔大聲並明確說：「我們與其他身在這個國家的人一樣，也是美國人，不再是『看不見』的族群。」

波洛西也說，這種反亞裔的流行病是對這個國家良知的挑戰，需大膽有效的行動應對，而在200萬亞太裔英雄走在抗疫前線之時，反亞裔的偏執尤其可恥，「亞太裔傳統月之際，我們應以行動致敬亞太裔社區的貢獻，確保每一個人帶著尊嚴、安全與希望生活。」

CAPAC主席趙美心表示，過去一年來，針對亞裔的仇恨攻擊逾6600起，亞裔在這一年多來呼喊求救，國會終在今天通過這項早該過關的反仇恨犯罪法案，「仇恨犯罪遠被低估，還有三個州連仇恨犯罪的相關法規都沒有，這也是為何該法案如此重要。」

共和黨：州府充當言論警察

仍有許多共和黨反對該法案，共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)質疑這些反亞裔仇恨犯罪攻擊多發生在民主黨執政的城市，應責怪當地給警方的資金不夠，批評該法案是「讓州政府充當言論警察的角色」。

共和黨韓裔眾議員金映玉(Young Kim，加州)、朴銀珠(Michelle Steel，加州)則對法案表示支持，指抗擊仇恨犯罪是具兩黨共識的議題。