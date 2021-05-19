估房價也歧視？ 她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

在房屋狀況相同的情況下，少數族裔擁有的房子價格，是否比白人屋主的房價 略遜一籌？印第安納波利斯市(Indianapolis)一名少數族裔屋主兩度鑑價(appraisals)都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面才終於在第三次鑑價時讓價格翻了一倍。

來源：Katiera Winfrey

國家廣播公司(NBC)報導，卡蕾特‧杜費(Carlette Duffy)2020年在房屋鑑價過程中發現，附近房價一路走高，自己兩度鑑價房價都被嚴重壓低，鑑定結果分別為12萬5000元及11萬元。

第三次鑑價時，杜費刻意把家裡看得到的照片通通收起來，還請一名白人朋友假裝哥哥，出面負責跟房屋鑑價師(appraiser)接洽，在2020年11月獲得鑑價結果為25萬9000元。

「印地安納州中部公平住屋中心」(Fair Housing Center of Central Indiana)本月稍早向聯邦住房與城市發展部陳情，要求聯邦政府正視房屋市場鑑價機制的種族歧視 與性別歧視問題，明顯觸犯1968年民權法中的公平住屋法(Fair Housing Act of 1988)。

印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(截自Fox 5)

杜費的房子是三年前以10萬元購買。她在陳情書中指出，前兩次鑑價時雖然提出當地房地產價格數據舉證，卻都遭到駁回。

「印地安納州中部公平住屋中心」執行主任艾咪‧尼爾森(Amy Nelson)說，杜費的遭遇令人難過，為了得到公平的鑑價，歷經諸多波折才能得到公平鑑價。

尼爾森指出，杜費為了讓房子鑑價得到公平結果，「必須讓自己與房子完全切割」。尼爾森說，第三次終於得到心目中的理想價格，原本讓杜費相當喜悅，但幾乎在同一時間，也讓她為之心碎，想到一路走來的各種犧牲。

「公平住屋中心」指出，杜費申請重新貸款 (refinanced mortgages)的房屋鑑價過程裡，為了得到理想價格，最後選擇不透露種族背景與姓別，在電郵聯絡過程中也與鑑價師減少接洽。

尼爾森說，房屋鑑價行業幾乎清一色都是白人男性，缺乏多元化，「一旦出現缺乏多元化的狀況，從來不是好事」。