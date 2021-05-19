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科州4年前火燒亞裔女懸案 轉列「仇恨犯罪」調查

記者胡玉立／綜合報導
FBI透露，四年前科州17歲亞裔少女龍瑪姬遭凶殺懸案，可能是「仇恨犯罪」，警方曾發布至少三名與她死亡有關的男子畫像，但無人被逮捕。(美聯社)
FBI透露，四年前科州17歲亞裔少女龍瑪姬遭凶殺懸案，可能是「仇恨犯罪」，警方曾發布至少三名與她死亡有關的男子畫像，但無人被逮捕。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)18日透露，2017年科羅拉多州17歲少女龍瑪姬(Maggie Long，音譯)在自家遭人活活燒死的凶殺懸案，原因可能是「仇恨犯罪」，當局正在進行調查。

龍瑪姬命案發生後，當局認定她遭到凶殺，曾懸賞1萬5000元，並先後發布至少三名與她死亡有關的男子畫像，但都沒有人被逮捕；在新冠疫情引發一連串反亞裔仇恨攻擊事件後，FBI決定對四年前的龍瑪姬死亡懸案進行仇恨犯罪調查，格外引人關注。

來源：CBS Denver

警方指出，龍瑪姬當時與家人住在位於貝利(Bailey)、距丹佛西南約45哩的山區社區住宅；2017年12月1日，她從普拉特峽谷高中(Platte Canyon High School)回家換衣服，當時顯然家中正遭人竊盜，警方先接獲騷擾報案，緊接著她家就傳出火災。

12月7日，警方確認龍瑪姬的遺體在她被燒毀的家裡；當局調查指出，在火災發生前，龍瑪姬曾與攻擊她的人發生爭執，而後遭人「蓄意放火燒死」。

當局還發現，龍家的一把貝雷塔(Beretta)手槍、一支AK-47型步槍、2000發子彈、一個保險箱和玉器小雕像都被偷走了。犯罪嫌疑人有可能在大火中受傷或容貌改變，之後把涉案車輛賣掉搬離當地。

龍瑪姬的姊妹龍琳娜(Lynna)與龍康妮(Connie Long)表示，她們以前住在社區自宅時，沒有注意到有任何明顯對亞裔的歧視；龍琳娜表示，她希望調查重點的轉移，可以鼓勵人們重新回想在龍瑪姬死亡前後，周遭曾有哪些互動，以及是否有人表達過對亞裔抱持偏見的看法。

她說，「這個案子曾被徹底檢視，但過去從未從這樣的角度來探究；以此案的犯罪暴力程度來看，的確值得從這個方向更仔細研究。」

在龍瑪姬被謀殺近兩年後，她家人決定賣掉該社區房屋。房地產經紀人本傑明·鄭(Benjamin Cheang)2019年10月曾向當地媒體表示，龍瑪姬慘死後，她的父母再也無法走進這棟房子，「他們一輩子都在餐館工作，白手起家，結果發生了這樣的悲劇。」

亞裔 仇恨犯罪 FBI

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