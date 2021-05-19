「無限疆域法案」參院通過辯論 為抗中法案奠定基礎

在參院多數黨領袖舒默推動下，參院17日通過「無限疆域法案」，為抗中法案奠定基礎。(Getty Images)

近幾年明顯政黨對立的參議員，17日難得通過開始辯論獲得跨黨派參議員支持的「無限疆域法案」法案，法案內容為美國 面對中國 經濟崛起及地緣政治野心的反制之道；這項獲得拜登總統支持的法案仍處於初步階段，許多具體細節仍有待進一步磋商。

參院 17日以86票對11票通過「無限疆域法案」(Endless Frontier Act)，這項法案將為規模將更加龐大的抗中法案奠定基礎；「無限疆域法案」將包括提升科技研究發展、振興製造產業等計畫，並為美國在印太地區的外交及國家安全擬訂策略。

來源：Bloomberg Quicktake: Now

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與共和黨籍印第安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)聯手推動這項法案；舒默長期以來主張應以更加強硬態度面對中國。

法案主要項目為提供1000億元給美國「國家科學基金會 」(National Science Foundation)，成立新的科技董事會。參院商務委員會上周通過修正條文，同意將數十億經費轉撥給聯邦能源部，讓楊格因此提出關切。楊格說，如此一來恐將讓「無限疆域法案」最終版本失去共和黨支持；但他也說，希望透過協商能夠獲得協議。

共和黨籍印州聯邦參議員楊格與參院多數黨領袖舒默聯手推動，參院17日通過「無限疆域法案」，為抗中法案奠定基礎。(路透)

過去兩個多月來，參院多個委員會在舒默要求下，提出跨黨派抗中法案，意在提高美國競爭力。舒默形容這項法案是「一個世代只會出現一次、對於美國科學界及科技界的投資」。

舒默在參院院會上說：「我們可以活在一個由中國共產黨決定5G、人工智慧及量子運算(quantum computing)發展規則的世界，或者我們可以確保美國搶先取得主導。」

白宮17日表示，拜登支持「無限疆域法案」，這項法案是「確保美國在21世紀保持全球競爭力的重要一步」。