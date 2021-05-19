我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

「無限疆域法案」參院通過辯論 為抗中法案奠定基礎

記者顏伶如／綜合報導
在參院多數黨領袖舒默推動下，參院17日通過「無限疆域法案」，為抗中法案奠定基礎。(Getty Images)
在參院多數黨領袖舒默推動下，參院17日通過「無限疆域法案」，為抗中法案奠定基礎。(Getty Images)

近幾年明顯政黨對立的參議員，17日難得通過開始辯論獲得跨黨派參議員支持的「無限疆域法案」法案，法案內容為美國面對中國經濟崛起及地緣政治野心的反制之道；這項獲得拜登總統支持的法案仍處於初步階段，許多具體細節仍有待進一步磋商。

參院17日以86票對11票通過「無限疆域法案」(Endless Frontier Act)，這項法案將為規模將更加龐大的抗中法案奠定基礎；「無限疆域法案」將包括提升科技研究發展、振興製造產業等計畫，並為美國在印太地區的外交及國家安全擬訂策略。

來源：Bloomberg Quicktake: Now

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與共和黨籍印第安納州聯邦參議員楊格(Todd Young)聯手推動這項法案；舒默長期以來主張應以更加強硬態度面對中國。

法案主要項目為提供1000億元給美國「國家科學基金會 」(National Science Foundation)，成立新的科技董事會。參院商務委員會上周通過修正條文，同意將數十億經費轉撥給聯邦能源部，讓楊格因此提出關切。楊格說，如此一來恐將讓「無限疆域法案」最終版本失去共和黨支持；但他也說，希望透過協商能夠獲得協議。

共和黨籍印州聯邦參議員楊格與參院多數黨領袖舒默聯手推動，參院17日通過「無限疆域...
共和黨籍印州聯邦參議員楊格與參院多數黨領袖舒默聯手推動，參院17日通過「無限疆域法案」，為抗中法案奠定基礎。(路透)

過去兩個多月來，參院多個委員會在舒默要求下，提出跨黨派抗中法案，意在提高美國競爭力。舒默形容這項法案是「一個世代只會出現一次、對於美國科學界及科技界的投資」。

舒默在參院院會上說：「我們可以活在一個由中國共產黨決定5G、人工智慧及量子運算(quantum computing)發展規則的世界，或者我們可以確保美國搶先取得主導。」

白宮17日表示，拜登支持「無限疆域法案」，這項法案是「確保美國在21世紀保持全球競爭力的重要一步」。

美國 參院 中國

上一則

「我兒康復後仍呼吸困難」白宮顧問籲年輕人接種

下一則

回應新疆種族滅絕 波洛西籲全球「外交杯葛」北京冬奧

延伸閱讀

「新冠仇恨犯罪法案」眾院也壓倒性過關 拜登將簽署

「新冠仇恨犯罪法案」眾院也壓倒性過關 拜登將簽署
因應中國競爭 美再通過「無盡邊疆法」

因應中國競爭 美再通過「無盡邊疆法」
美軍驅逐艦18日穿越台海 拜登就任以來第五度

美軍驅逐艦18日穿越台海 拜登就任以來第五度
文在寅19日訪美 三星、LG高層隨行

文在寅19日訪美 三星、LG高層隨行

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答

快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答