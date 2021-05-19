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美加速投資1740億元 拜登訪電動車廠：不讓中國領先

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，他試駕福特新款電動汽車－F-150閃電卡車，該卡車號稱零碳排。(路透)
拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，他試駕福特新款電動汽車－F-150閃電卡車，該卡車號稱零碳排。(路透)

「中國第一，美國第八。」拜登總統18日訪問密西根州迪爾伯恩市(Dearborn)的福特電動汽車中心時稱，中國在電動汽車領域領先美國，美國政府將投入1740億美元投資電動汽車產業，不再讓中國領先；此外，正當以巴激烈衝突，拜登走訪迪爾伯恩，卻對當地巴勒斯坦社區過門而不入，引發黨內批評。

來源：Washington Post

拜登不僅訪問電動汽車中心，還在維安特勤的保護下，登上駕駛座，試駕福特新款電動汽車－F-150閃電卡車(F-150 Lightning Trunk)，該卡車號稱零碳排，與拜登為對抗氣候變遷，設下的美國減排目標一致。

拜登說，如今正處於美國歷史的重要轉捩點，怎麼掌控未來四到十年，將決定接下來的30、40和50年。

拜登抨擊，前總統川普曾宣布投資基礎建設，但什麼都沒做；汽車工業的未來是電動，沒有回頭路。

拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，他說中國在電動汽車領域領先美國，美國將...
拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，他說中國在電動汽車領域領先美國，美國將投入1740億美元投資電動汽車產業，不再讓中國領先。(美聯社)

拜登說，這場電動汽車的競賽，是要把汽車與電池都留在國內製造，不應通通依賴他國；要將這些高薪的工作機會留在美國，支持中產階級。

「現在，中國在這場競賽中占上風，這是事實。」拜登說，過去美國是全球研發投資之冠，中國不過第九名，如今中國第一、美國第八，不能再這樣繼續下去了。

拜登表示，美國在汽車電池技術開發仍居領先定位，中國是全球最大、成長快速的電動汽車市場，中國掌握八成的汽車電池產能，除了在中國製造，還在德國和墨西哥製造，中國正在找尋出口市場，把目光投向美國。「他們不會贏得這場比賽，我們不會讓他們如願。」拜登說，美國必須盡快採取行動。

拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，卻對當地巴勒斯坦社區過門而不入，當地巴...
拜登總統18日訪問密州的福特電動汽車中心，卻對當地巴勒斯坦社區過門而不入，當地巴人團體抗議美國支持以色列。(Getty Images)

拜登未訪巴勒斯坦社區 黨內抨擊

拜登親赴密西根州鼓勵汽車業者與勞工，卻不去見在迪爾伯恩市清真寺聚集的阿拉伯裔美國人，也不回應有關以色列問題的提問。華盛頓郵報報導，該汽車工廠位於阿拉伯裔社區，在拜登到訪之前，議員們就建議拜登接見當地代表，但白宮沒有安排。

迪爾伯恩選出的民主黨眾議員丁格爾(Debbie Dingell)說，針對以色列上周在耶路撒冷穆斯林遺址附近採取的軍事行動，她的選民非常憤怒，想向拜登表達關切，他們有很多家人都在那裡，極為關切當地情勢，他們的聲音應該被聽到。

美國政府阻止聯合國安全理事會發聲明介入以色列與巴勒斯坦在加薩走廊的衝突，表態支持以色列自我防衛，不過衝突人愈演愈烈。

民主黨內進步派議員如歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)與加入民主黨運作的無黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)批評拜登過度袒護以色列，眾議員卡納(Ro Khanna)說，要求停火只是第一步，拜登應採取更強力動作，要求以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)收手。

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