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每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

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兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠

記者顏伶如／綜合報導
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭。對堪薩斯州家有5伊凡(左)歲與3歲愛比的芮根媽媽而言，很有幫助。(美聯社)
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭。對堪薩斯州家有5伊凡(左)歲與3歲愛比的芮根媽媽而言，很有幫助。(美聯社)

財政部17日指出，全美大約3900萬家庭從今年7月15日開始，每月將自動收到250元至300元兒童抵稅(child tax credit)，約有6500萬名兒童符合資格，占全美兒童的88%。高收入家庭兒童則收到較少抵稅福利，或者不符抵稅福利資格。

兒童抵稅福利來自於拜登總統規模1.9兆疫情紓困法案，法案內容將疫情期間的兒童抵稅計畫延長一年，並讓民眾可以提早一步按月領取福利。將近88%兒童符合領取資格，家長將會自動收到金額，不需要另外提出申請。

除了大約80%兒童家長將收到國稅局(IRS)自動將款項存入銀行戶頭之外，國稅局也會對其他兒童家長寄發紙本支票或簽帳卡(debit cards)。

符合資格的家庭，每名6歲以下孩童每個月將可領到300元兒童抵稅，6歲以上至17歲以下兒童，每月則可領到250元兒童抵稅；根據先前規定，兒童抵稅上限2000元，而且只適用於有向國稅局申報所得稅的家庭。

根據疫情紓困法案，單親家長個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅年收入15萬元以下家庭，從7月15日起每月15日將收到自動存入銀行戶頭的兒童抵稅福利，每名6歲以下孩童全年共計可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童每人全年則可領到3000元兒童抵稅福利。

如果15日為假日或周末，撥款日期則為最接近15日的上班日。

舉例來說，符合資格的家庭若有年齡分別為5歲及13歲的孩童，從7月15日起每個月15日將收到國稅局自動存入家長銀行戶頭550元兒童抵稅福利。

國稅局將以2019年與2020年報稅年度資料決定適用家庭對象，美國廣播公司(ABC)報導，民眾可以透過網路更新收入現況，聯邦政府機關也將為未報稅民眾專門設立網路窗口，處理申請兒童抵稅福利領取。

拜登今年4月提出的規模1.8兆「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案中提議，讓兒童抵稅福利繼續延長到2025年；外部研究報告估計，兒童抵稅福利有機會讓美國兒童貧窮問題得以減半，但一年將花費1000億元預算。

自由派智庫機構「人民政策計畫」(People's Policy Project)指出，處於「極度貧窮」(deep poverty)生活環境的兒童當中，約有半數來自於平常並未繳稅的家庭，因此國稅局很難跟這些家庭取得聯繫，因此白宮聲稱這項計畫將讓兒童貧窮大幅減少的假設可能言過其實。

財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。圖...
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。圖為拜登總統與第一夫人吉兒本月初在維吉尼亞州一所小學宣導兒童抵稅金的政策。(美聯社)
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。對...
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。對家有17歲以下的青少年與幼童的家庭大有助益。圖為家長帶著子女逛剛重新開放的洛杉磯狄斯尼樂園。(Getty Images)

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