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友人認罪協商 抖出蓋茨嫖未成年少女？蓋茨否認指控

編譯洪毅／綜合17日電
挺川普的現任國會眾議員蓋茨面對大麻煩，他的友人、前稅務官員格林伯格認罪，將會指認他。(路透)
挺川普的現任國會眾議員蓋茨面對大麻煩，他的友人、前稅務官員格林伯格認罪，將會指認他。(路透)

聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)涉性醜聞，儘管他堅決否認此事，不過情勢對他愈發不利；與蓋茨關係密切的長期合作夥伴、前稅務員葛林堡(Joel Greenberg)17日在法庭上認罪，並同意與檢察官合作，進行認罪協商，讓蓋茨「非常不舒服」的夢魘，可能正在逼近中。

來源：CBS News

葛林堡被控超過30項罪名；17日在法庭上，葛林堡承認六項罪名，包括2016年至2018年間，支付超過7萬元換取性行為，有時還是替他人買春，當中至少涉及一名未成年少女，且葛林堡不但與該名未成年少女發生性行為，還將她介紹他人。

葛林堡在法庭上說，自己沒有精神上的問題，理解可能面臨的刑責，還同意與檢察官合作進行認罪協商，而當天的認罪就是協商的其中一部份；葛林堡的律師薛勒(Fritz Scheller)則說，葛林堡對他的所作所為「無疑地感到很懊悔」。

前稅務員格林伯格17日向聯邦認罪，將為聯邦作證指認國會眾議員蓋茲犯法。(美聯社)
前稅務員格林伯格17日向聯邦認罪，將為聯邦作證指認國會眾議員蓋茲犯法。(美聯社)

承審法官當天對葛林堡說，或許認罪協商可讓檢察官請求從輕量刑，但是不代表法官一定會照做。

雖然認罪協商及當天法庭上並未提到蓋茨，但是據美聯社引述二名消息人士的說法，聯邦檢察官正在調查，「蓋茨與葛林堡」向未成年少女買春，以及幫人關說謀得政府職位，吸食大麻，甚至是否為大麻而介入由蓋茨連署的相關法案等。

紐約時報在4月中就引述消息人士的說法，指為了換取認罪協商的減刑，葛林堡開始向檢方「抖」出一些案情，包括與蓋茨參與買春等。

事實上，4月初葛林堡出庭時，薛勒就說：「我相信蓋茨今天會『非常不舒服』」。而17日開庭再度被問及此事時的回答是：「我想把這問題留給蓋茨的律師回答」。

蓋茨否認一切指控，並表示不會辭職。

紐約時報 眾議員

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