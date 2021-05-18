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華郵：分析指稱郭文貴主導散播假資訊 郭發言人否認

編譯郭宣含／綜合17日電
華盛頓郵報報導，根據社交媒體分析公司Graphika17日公布的研究，與郭文貴有關的線上網絡，其大肆在美國散播假資訊、攻擊新冠疫苗、鼓吹有關選舉舞弊的不實說法並散布「 匿名者Q」(QAnon)的不實陰謀論。（路透資料照片）
華盛頓郵報報導，根據社交媒體分析公司Graphika17日公布的研究，與郭文貴有關的線上網絡，其大肆在美國散播假資訊、攻擊新冠疫苗、鼓吹有關選舉舞弊的不實說法並散布「 匿名者Q」(QAnon)的不實陰謀論。（路透資料照片）

華盛頓郵報(WP)17日報導，根據社交媒體分析公司Graphika17日公布的研究，一個與中國商人郭文貴有關的線上網絡，其大肆在美國散播假資訊、攻擊新冠疫苗、鼓吹有關選舉舞弊的不實說法並散佈「 匿名者Q」(QAnon)的不實陰謀論；其他分析師也發現有其他網絡在宣揚郭文貴媒體並傳遞類似的政治訊息。

Graphika在這份報告詳述該網絡如和宣揚郭文貴的看法，而且該網絡涵蓋GTV媒體網站和數千個社群媒體帳號，另外還有數十個涉及地方行動的監督組織。

郭文貴發言人否認郭文貴掌控GTV或GNews的內容，也無法管控旗下訂閱者的使用狀況。

郭文貴是流亡美國的中國房地產開發商，與前總統川普的白宮顧問巴農(Stephen Bannon)交好，去年巴農在郭文貴的遊艇上因聯邦詐欺罪遭捕時，郭文貴也一起登上媒體版面。

報導指，郭文貴獲得關注，除了他與巴農的關係外，也因為他搬到美國後不斷宣傳令人困惑的不實與煽動訊息，包括同時抨擊中共政府與西方反中共的異議人士。

Graphika指出，郭文貴支持者自稱「螞蟻幫」，遍布美國、加拿大和澳洲等國，他們自願或收錢翻譯、協助製作並傳播迷因和影片，郭文貴稱此為「吹哨者」行動，以挑戰中國政府權力；螞蟻幫似乎在諸多聊天應用程式推動其行動，並在臉書、推特等社群媒體分享內容。

Graphika指，郭文貴4月在旗下媒體GNews詆毀獲科學共識的新冠肺炎起源與療方，並稱新冠疫苗「不實」「有毒」；該網絡在Instagram上的影像將疫苗描繪成手榴彈和子彈；另一個1月在網上廣傳的迷因還警告：「別信任疫苗。」

其他分析師也發現該網絡在宣揚郭文貴相關的媒體與其政治訊息；追蹤假消息與網路威脅公司「阿萊西亞集團」(Alethea Group)表示，他們在去年11月發現一個以西語散播類似假消息的行動，其創辦人莉莎‧卡普蘭(Lisa Kaplan)表示，該網絡熟悉美國政治，又善用其他非英語的語言，顯示其可能繼續保有其強大優勢。

卡普蘭指出：「這些組織選後並未潛伏，而是轉移目標並形塑話題以維持其影響力，這樣他們才能通往其所有者的目標。」

郭文貴發言人否認郭文貴掌控GTV或GNews的內容，也無法管控旗下訂閱者的使用狀況。

郭文貴 美國 疫苗

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