葛理漢籲共和黨人接受拜登勝選 67%仍認拜登沒贏

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢17日呼籲所有共和黨人，包括川普，接受2020總統選舉結果。（ 美聯社）

支持前總統川普 的南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)17日呼籲所有共和黨 人，包括川普，接受2020總統選舉結果，但是哥倫比亞廣播公司(CBS)16日公布的民調顯示，67%共和黨人仍不認為拜登 合法勝選，川普因此再強調去年的選舉「不可能是拜登贏。」

CBS民調還發現，80%自稱為共和黨的選民，贊成把批評川普的麗茲‧錢尼趕出共和黨領導階層。川普樂孜孜地在自己的網頁上宣稱，「川普總統牢牢掌控共和黨。」

川普在敗選過程中，提出數千名死人投票等毫無根據、證實為錯誤的指控，國會於元月7日正式確認拜登勝選。

川普競選團隊提出幾十項官司，力圖翻盤，卻無一勝訴，他的大選舞弊論，也迭遭包括共和黨主政州在內許多州駁斥，甚至他自己派任的司法部長巴維理也公然表示，沒有證據足以證明有大規模大選舞弊現象，川普仍一口咬定他的勝選被「偷走」。

CBS於5月12到14日所做的民調顯示，多數共和黨人，依然到現在仍站在川普這邊，認為拜登沒有合法贏得選舉。

該民調的樣本是951名「自認為共和黨」，也就是共和黨員和傾向共和黨的選民。

葛理漢卻認為2020年大選已經過去，結果也已經出來，大家最好向前看，共和黨最好趕緊重新出發，2022年期中選舉時，把參眾兩院多數席次奪回來，才是正途。

葛理漢一面勸共和黨同志接受選舉結果，一面也贊同2022年的選舉改革，應包括強化選民的身分驗證；他表示：「我們有必要改革選制，改為能夠確認誰是誰，才是聰明的做法。」

來源：Mixtorious ميكستوريوس

葛理漢說：「很多人認為(去年的)選舉出現很多壞事......可是，我認為川普和共和黨都應該聚焦於選制改革以及明年的選舉。」

共和黨主政各州紛紛通過更嚴格的投票法規，根據布瑞南中心統計，全國47州總共提出361條法案，希望更嚴格限制投票資格、投票方法等。