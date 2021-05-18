我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

川普劍指2024？6月北卡演說 助共和黨奪回國會多數優勢

編譯林育正／綜合17日電
前總統川普將參加下月北卡州共和黨黨代會，既有為2022期中選舉造勢，也有為2024捲土重來探溫度。圖為川普去年8月在北卡州共和黨全代會接受共和黨的總統提名。(路透)
前總統川普將參加下月北卡州共和黨黨代會，既有為2022期中選舉造勢，也有為2024捲土重來探溫度。圖為川普去年8月在北卡州共和黨全代會接受共和黨的總統提名。(路透)

前總統川普預計在6月5日於北卡羅來納州共和黨年度代表大會發表演說，這一步不只是為幫助奪回國會多數優勢，也被認為是向參選2024年總統大選跨出第一步。

過去兩次總統大選，川普皆拿下北卡州，也多次於選舉前夕在此舉辦造勢活動。北卡州對急欲奪回國會優勢的共和黨，為重要必爭之地。

不過共和黨北卡州發言人莉薇‧波倫(Livy Polen)表示，於格林維爾(Greenville)的演說將不對媒體開放，也將無法透過其他平台或社群媒體開放。

自卸任後，川普除了在佛羅里達州的海湖莊園與共和黨大老會面外，露面並不頻繁。上一次他的重要演說，已是2月的保守派政治行動會議(CPAC)。川普的推特與臉書目前尚未解禁，他對公共事務的評論，大多來自發布聲明，或透過偏右派的新聞媒體發聲。

川普過去就對參選2024年總統大選表示興趣，但尚未正式宣布。共和黨北卡州黨部，則希望借助川普之力輔選，奪回國會多數優勢，並且拉抬自己的聲量，為總統大選鋪路。

根據民調，多數共和黨人仍相信2020大選是被「拜登偷走」。圖為去年6月奧克拉荷馬...
根據民調，多數共和黨人仍相信2020大選是被「拜登偷走」。圖為去年6月奧克拉荷馬州共和黨造勢大會上的川普支持者。(美聯社)

在北卡州，川普的媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)有意競選聯邦參議員，爭取共和黨籍參議員柏爾(Richard Burr)退休留下的席次空缺，不過川普尚未對任何一位有意參選的共和黨人背書。

逐出錢尼 川普領導地位穩

共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)被投票逐出領導階層後，川普對共和黨的領導定位趨於穩固。川普現在也確定，將為他的新超級政治行動委員會舉辦第一次的募款活動。

一名川普盟友透露：「他感覺非常好」；他認為川普接下來將更積極為共和黨議員候選人助選。過去多次批評川普的共和黨策士海伊(Doug Heye)也說：「現在共和黨是川普的政黨，只不過存在一些分歧。」

顧問也確認，雖然尚未發布官方消息，但川普放眼在6月和7月舉行造勢活動。川普日前被問道是否再度參選，他說：「時間還早，但當我做出正式宣布，我相信民眾將非常開心。」

川普 共和黨 北卡羅來納州

上一則

蓋茲多次追求女下屬 微軟董事會認「曾調查」

下一則

美將成為世界疫苗庫 6月底前分享全球8000萬劑

延伸閱讀

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數
科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光

科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光
史提法尼克：川普是黨贏回選民關鍵

史提法尼克：川普是黨贏回選民關鍵
川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在