以巴戰火 王毅批美國阻撓安理會發譴責聲明

加薩地區巴勒斯坦救援人員16日正努力營救被陷在倒塌建築物裡的平民。(路透)

中東以巴戰火再起，聯合國 安理會成員國和穆斯林國家16日召開緊急線上會議，譴責以色列 及巴勒斯坦的火爆局勢，呼籲以巴停火，卻未達共識；中國外交部長王毅批評美方阻撓安理會發表共同聲明；聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)說，聯合國已介入斡旋以巴停火。

加薩地區連日遭到以軍炸彈的報復性攻擊。(路透)

以巴列軍方在當地時間17日晨繼續空襲加薩市的幾個據點，死傷人數暫不詳。

拜登總統已在15日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)談話，強調停火的重要性。美國 駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲德(Linda Thomas-Greenfield)16日表示，美方「努力不懈地透過外交管道」阻止衝突。

王毅表示，很遺憾地，僅因為一個國家阻撓，安理會無法聯合發聲；美國站在國際正義的對立面，我們呼籲所有安理會成員國承擔應盡責任，切實努力維護地區和平與安全。

中國目前是聯合國安理會的本月輪值主席國。

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美方希望給予外交手腕時間發揮效用。

湯瑪斯-格林菲德呼籲以巴停火，並表示以色列及巴勒斯坦人都有安全生存的權利，美方外交人員積極與以色列、埃及、卡達及聯合國外交官合作，致力達成永續平冷靜(sustainable calm)的情況。

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的軍事衝突16日繼續不停。圖為在加薩前一天被以軍夷平的13層媒體大樓。(路透)

以色列警方與巴勒斯坦人在耶路撒冷的衝突擴大，巴勒斯坦伊斯蘭軍事組織「哈瑪斯」朝耶路撒冷和以色列在加薩的軍事據點發射火箭；巴勒斯坦衛生部長表示，17日以來已有192人在加薩喪命；以色列緊急應變服務則說，11名以色列人身亡，以色列在加薩沿線部署重兵、坦克和火炮。

美中作為安理會常任理事國成員，常未能就關鍵國際議題達成共識。

聯合國秘書長古特雷斯說：「最新一波暴力衝突只會釀成更大規模的傷亡、破壞和絕望，戰事將以巴捲入暴力漩渦，對社區及整個地區造成毀滅性的後果。」

聯合國中東和平特使文斯蘭德(Tor Wennesland)16日重申呼籲停火，他引述以色列官方消息表示，巴勒斯坦軍事團體發射至少2900枚火箭，以色列則空襲反擊近1000次。

以色列戰機17日在加薩市發動新一波重砲空襲，這波攻勢前幾小時，內唐亞胡甫暗示衝突短期內難以平息。

當地媒體報導，以色列西部沿海城市、安全堡壘及空曠地區都遭受攻擊，其中多場空襲摧毀供應加薩南部的唯一電廠。