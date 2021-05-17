蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

華爾街 日報16日報導，消息人士透露，微軟 公司(Microsoft Corp)董事會成員2020年做出決議，認為共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)應該離開董事會。當時微軟董事會正在調查蓋茲與一名微軟女工程師的婚外情，董事會成員認為蓋茲行為不妥。但調查行動結束前，蓋茲已提前一步辭去董事會職務。

●女員工坦承婚外情一年多 董事會認為蓋茲不適合留任

知情人士指出，負責調查蓋茲與女職員緋聞 事件的董事會成員，2019年底聘請一家律師事務所展開調查。一名微軟女工程師向董事會寫信坦承與蓋茲談婚外情已有一年多。

緋聞案調查期間，某些董事會成員認為，蓋茲已不適合繼續留在微軟董事會。後來蓋茲主動辭職。

微軟發言人對華爾街日報指出，微軟是在2019年下半年接獲投訴指出，蓋茲與一名女員工有親密關係，董事會小組經過評估之後，透過外部律師事務所展開調查。

發言人表示：「整個調查過程中，微軟為出面投訴的員工給予廣泛的支援。」

華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。 (路透)

●蓋茲發言人：20年前有段緋聞 辭職與婚外情無關

蓋茲透過發言人發表聲明說，大約20年前曾有過一段緋聞，「但已經友善落幕」。聲明中說，蓋茲決定離開微軟董事會「與這起事件無關」，蓋茲之前幾年便已說過，希望多花一些時間在慈善工作方面。

蓋茲是在2020年3月13日辭去微軟董事會職務，大約為獲選連任董事的三個月後。當時蓋茲在提供給金融主管機關的新聞稿與領英(LinkedIn)社群網站聲明均寫道，想把重心轉移到慈善工作上頭，但將持續擔任執行長納德拉(Satya Nadella)的技術顧問。

就在同一天，蓋茲也辭去原本在億萬富豪好友巴菲特(Warren Buffett)波克夏公司(Berkshire Hathaway)董事會的職務。

●不倫女主角要求改變工作 電郵分享與蓋茲之間細節

微軟發言人證實，納德拉是在微軟的女性員工在公司內部電郵鏈分享了性騷擾和歧視之事後宣布這些變化。華爾街日報的報導指，熟悉此事的人士說，微軟董事會成員在2019年底知道這位女性工程師的信，她要求改變她在微軟的工作，還分享她與蓋茲之間關係的細節。其中一些人士稱，納德拉和其他高管知道這名女性的指控。

2019年12月，在調查結束行將之前，蓋茲在年度股東大會上再次當選為微軟董事。前述知情人士稱，隨此事進一步變得明朗，董事會成員擔心蓋茲與該女子的關係不當，在#MeToo運動後，他們不希望公司董事被捲入這種境況。

蓋茲與結婚27年的妻子梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)5月初在推特同時發表聲明宣布離婚。華爾街日報上周報導，梅琳達‧蓋茲至少從2019年開始，就已經與多家事務所的律師商討離婚事宜。對於離婚原因，蓋茲父妻迄今沒有透露。先前媒體報導傳出，梅琳達‧蓋茲對於丈夫可能捲入「淫魔富豪」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件頗為擔心。

蓋茲1975年與兒時好友艾倫(Paul Allen)共同創立微軟，為發展事業放棄哈佛大學學業，兩人後來因此雙雙成為全世界最有錢的富豪。1994年1月，蓋茲娶了原本是微軟員工的梅琳達。