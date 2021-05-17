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以色列轟美聯社大樓 稱已向拜登出示藏有哈瑪斯單位證據

編譯潘勛／綜合16日電
以色列15日以三枚飛彈摧毀包括美聯社在內的許多媒體駐在加薩市的辧公大樓，國際媒體向耶路撒冷當局討說法。(美聯社)
以色列15日以三枚飛彈摧毀包括美聯社在內的許多媒體駐在加薩市的辧公大樓，國際媒體向耶路撒冷當局討說法。(美聯社)

以色列15日以三枚飛彈摧毀多家媒體駐加薩市的辦公大樓，國際媒體向耶路撒冷當局討說法，以國官員則答以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)與美國總統拜登通電時，已向拜登出示「現行犯」證據，證明巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的確在該大樓運作；以國軍方表示，內坦亞胡的解釋令拜登「覺得滿意」。

但媒體覺得事有蹊蹺。美聯社總編輯莎莉‧巴茲比(Sally Buzbee)呼籲第三方對以色列摧毀「賈拉亞」(al-Jalaa)大樓一事，進行超然調查；「無國界記者」 (Reporters Without Borders)組織也敦促國際刑事法庭偵辦以國炸毀該大樓，是否犯下戰爭罪。

以國外交部消息人士表示，出示確鑿證據後，拜登很滿意，但他沒提到證據的細節；「耶路撒冷郵報」(Jerusalem Post)報導，情報沒公告周知，原因在只有美國要求對空襲賈拉亞大樓一事，提供更多資訊。

以色列國防部發言人吉爾伯曼(Hidai Zilberman)表示，軍方掌握「非常明確」的資訊，才據以發動空襲；「大樓裡窩藏有哈瑪斯研發單位、哈瑪斯軍事情報及巴勒斯坦聖戰組織辦公室」，「大樓裡既然有哈瑪斯及伊斯蘭聖戰的資產，就必須摧毀」，誠盼這次轟炸能嚇阻伊斯蘭組織，未來不再用媒體辦公單位當人肉盾牌。

但巴茲比指出，以國政府迄今並未提供明確證據而支持其炸毀賈拉亞大樓為理直氣壯；以軍動手前只給美聯社、半島(Al-Jazeera)有線電視網記者及其他住客約一小時撤離時間。

以軍另一位發言人康里克斯(Jonathan Conricus)中校表示，證據還在蒐集中，無法在兩天內提供，「我方還在交戰中」，他確定會在適當時機提供資訊。

白宮及五角大廈都沒表示美方有任何官員瞧過所謂以色列提供的情報。

巴茲比表示，美聯社並未偏袒以色列或巴勒斯坦；據說以色列有證據，但不知證據為何，故認為當前派調查人員進行超然調查，瞭解15日到底發生什麼事，時機很合適。

駐巴黎的無國界記者組織發函給國際刑事法庭檢察長，指出過去六天有23個國際與加薩當地媒體組織遭人摧毀，有確切理由相信以軍「蓄意鎖定並摧毀媒體組織及其設備」，違法國際法條；設在荷蘭海牙市的國際法庭3月起正偵辦以國於巴人領土的所做所為是否觸犯戰爭罪，以國最近發動的攻擊也該納入。

以色列 拜登 哈瑪斯

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