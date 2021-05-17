我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

以巴戰火燒到美內政 民主黨傳雜音「巴人的命也是命」

編譯潘勛／綜合16日電
以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天。以色列總理內唐亞胡誓言把躲在「人肉盾牌」後面的激進組織「哈瑪斯」核心骨幹揪出來。(Getty Images)
以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天。以色列總理內唐亞胡誓言把躲在「人肉盾牌」後面的激進組織「哈瑪斯」核心骨幹揪出來。(Getty Images)

以色列與巴勒斯坦新衝突爆發多日，拜登政府把它視為高度敏感外交挑戰，事涉以國這個中東長期盟邦，但民主黨內得勢左派卻認為事涉種族正義，以色列不啻殖民巴勒斯坦；暴虐的以色列警方簡直像美國白人警察，「巴人的命也是命」，事態與美國內政交織起來，民主黨內也迸現異議歧見。

「紐約時報」報導，拜登任總統，美國政策面支持以色列，幾乎沒人會質疑；拜登從政近50年，旗幟鮮明力挺以色列；話雖如此，當前爭辯的事在民主黨圈子內正在轉移。

眾院民主黨進步派高層13日就不顧黨內團結，猛烈批評拜登罔顧巴勒斯坦人苦難，「跟占領者站同一邊」；拜登說以色列有權自衛，聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)就直接挑戰總統，質問說，「巴人有權利活下去嗎？」如果認定巴人也有權活下去，那麼民主黨人就有責任過問。

近150個自由派知名人權團體旋即在14日發表聯合聲明，呼籲「跟巴勒斯坦居民團結一心」，譴責「以色列國家暴力」，根本是「耶路撒冷至上主義」。署名組織不光關心中東、猶太事務，其他獻身氣候變化、移民、女性、種族平等的團體也熱烈參與，這個跡象顯示對民主黨自由派而言，以巴衝突遠超外交政策領域。

民主黨謀士佐格比(James Zogby)指出，黨基層動向與建制派大相逕庭，凡支持「黑人的命也是命」的人，很容易就會力挺「巴人的命也是命」。

但美國最大親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」(AIPAC)表示，以國會每年還援以數十億元來看，他們對白宮、國會依然支持以國有信心。歐凱秀等人發言之前，其他民主黨國會議員還表示「無條件、堅定支持」以色列。

過去幾十年，兩黨幾乎無條件支持以色列，一些詞彙如「以色列占領區」、「巴勒斯坦」在華府政壇幾乎被視為禁忌，但目前民主黨左派不再怯於談論相關議題。

支持「黑人的命也是命」而首度當選聯邦眾議員的柯莉‧布希(Cori Bush)便表示，反對美國再金援那些把警察軍隊化、占人土地、製造創傷、奉行暴力壓制的國家；出身巴裔的聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)表示，自己能進入國會，足以提醒民主黨同僚巴人還活在世上，也是人類，以色列政府執行「種族隔離」，應予譴責。

以色列 民主黨 拜登

上一則

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

下一則

以巴衝突最慘1天43死 以總理：盡一切手段恢復秩序

延伸閱讀

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱
美國國旗很忙…2節日撞期 拜登下令：國旗「降了又升」

美國國旗很忙…2節日撞期 拜登下令：國旗「降了又升」
5年前起攀升 美駐外人員「神秘腦傷」 已逾130人

5年前起攀升 美駐外人員「神秘腦傷」 已逾130人
分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗

分散各地運送不易 別指望美國釋出輝瑞、莫德納疫苗

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散