以巴戰火燒到美內政 民主黨傳雜音「巴人的命也是命」

以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天。以色列總理內唐亞胡誓言把躲在「人肉盾牌」後面的激進組織「哈瑪斯」核心骨幹揪出來。(Getty Images)

以色列 與巴勒斯坦新衝突爆發多日，拜登 政府把它視為高度敏感外交挑戰，事涉以國這個中東長期盟邦，但民主黨 內得勢左派卻認為事涉種族正義，以色列不啻殖民巴勒斯坦；暴虐的以色列警方簡直像美國白人警察，「巴人的命也是命」，事態與美國內政交織起來，民主黨內也迸現異議歧見。

「紐約時報」報導，拜登任總統，美國政策面支持以色列，幾乎沒人會質疑；拜登從政近50年，旗幟鮮明力挺以色列；話雖如此，當前爭辯的事在民主黨圈子內正在轉移。

眾院民主黨進步派高層13日就不顧黨內團結，猛烈批評拜登罔顧巴勒斯坦人苦難，「跟占領者站同一邊」；拜登說以色列有權自衛，聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)就直接挑戰總統，質問說，「巴人有權利活下去嗎？」如果認定巴人也有權活下去，那麼民主黨人就有責任過問。

近150個自由派知名人權團體旋即在14日發表聯合聲明，呼籲「跟巴勒斯坦居民團結一心」，譴責「以色列國家暴力」，根本是「耶路撒冷至上主義」。署名組織不光關心中東、猶太事務，其他獻身氣候變化、移民、女性、種族平等的團體也熱烈參與，這個跡象顯示對民主黨自由派而言，以巴衝突遠超外交政策領域。

民主黨謀士佐格比(James Zogby)指出，黨基層動向與建制派大相逕庭，凡支持「黑人的命也是命」的人，很容易就會力挺「巴人的命也是命」。

但美國最大親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」(AIPAC)表示，以國會每年還援以數十億元來看，他們對白宮、國會依然支持以國有信心。歐凱秀等人發言之前，其他民主黨國會議員還表示「無條件、堅定支持」以色列。

過去幾十年，兩黨幾乎無條件支持以色列，一些詞彙如「以色列占領區」、「巴勒斯坦」在華府政壇幾乎被視為禁忌，但目前民主黨左派不再怯於談論相關議題。

支持「黑人的命也是命」而首度當選聯邦眾議員的柯莉‧布希(Cori Bush)便表示，反對美國再金援那些把警察軍隊化、占人土地、製造創傷、奉行暴力壓制的國家；出身巴裔的聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)表示，自己能進入國會，足以提醒民主黨同僚巴人還活在世上，也是人類，以色列政府執行「種族隔離」，應予譴責。