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以巴衝突最慘1天43死 以總理：盡一切手段恢復秩序

編譯洪毅／綜合16日電
以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天，巴勒斯坦衛生部稱以色列16日對加薩走廊二次空襲至少造成43人死亡，包括8名兒童。圖為巴勒斯坦人在加薩舉行抗議示威。(Getty Images)
以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天，巴勒斯坦衛生部稱以色列16日對加薩走廊二次空襲至少造成43人死亡，包括8名兒童。圖為巴勒斯坦人在加薩舉行抗議示威。(Getty Images)

以巴衝突陷入傷亡最慘重的一天：根據巴勒斯坦衛生部統計，以色列16日對加薩走廊(Gaza)的二次空襲，至少造成43人死亡，包括八名兒童；另一方面，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則誓言要把躲在「人肉盾牌」後面的激進組織「哈瑪斯」(Hamas)核心骨幹揪出來。

以色列國防軍16日的空襲炸毀二棟房屋，其中一棟屬於哈瑪斯在加薩的領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)，造成43名巴勒斯坦人死亡、包括八名兒童，還有50名兒童及婦女為主的傷者，一些傷者被從廢墟中救出，辛瓦爾在此次空襲中倖存。

巴勒斯坦衛生部說，迄今為止，加薩衝突已造成197人死亡、包括58名兒童及34名婦女，以及1225名傷者；以軍則發布照片指控，哈瑪斯的火箭發射基地等設施緊鄰醫院及學校，讓巴勒斯坦平民陷入險境。外界估計，目前約10名以色列人死於本次衝突。

以軍國土安全部指揮官戈丁(Ori Gordin)少將16日說，從10日開始，哈瑪斯向以色列發射超過3000枚火箭，是以色列有史以來承受過「最高密度」的火箭攻擊；2006年以色列與真主黨(Hezbollah)的衝突中，以色列承受了4500枚火箭攻擊，但前後共19天。

這是2014年以來最嚴重的以巴衝突事件，當時造成的死亡人數達到2200，其中平民約占一半。

儘管局勢緊繃，內唐亞胡在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)中說，目前以色列正在與哈瑪斯作戰，並指哈瑪斯「針對我們的平民，然後躲在他們(巴勒斯坦)的平民後面，把這些人當人肉盾牌」；哈瑪斯被以色列及歐盟、美國等列為恐怖組織，但聯合國未予認定。

內唐亞胡在節目中說：「我想任何國家必須自我防衛，而我將盡一切手段以恢復秩序及確保民眾安全」。

「如果哈瑪斯覺得他們可以躲在後方享受安全，然後對我們發射火箭，他們將大錯特錯。」內唐亞胡並向主持人反問：「如果這一切發生在華府或紐約你會如何？你肯定極為清楚你會做些什麼。」

另一方面，目前駐紮在卡達的哈瑪斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)則在15日於首都杜哈的一場集會活動上說：「我向內唐亞胡警告：不要玩火」，今天的戰爭，都是為了「耶路撒冷」。

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