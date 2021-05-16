蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲辭掉微軟公司董事一職，據傳是他因緋聞遭到調查時，其他董事決定他應該離開董事會。（路透）

華爾街 日報16日引述消息人士報導，微軟 公司（Microsoft）董事2020年時做成決定，在他們調查億萬富金翁蓋茲（Bill Gates）與一名微軟女員工傳出不當來往的緋聞時，蓋茲必須離開董事會。

微軟董事會成員2019年末聘請法律事務所，針對一名微軟工程師的發函進行調查，她指控和蓋茲多年來有性關係。

調查過程中，部分董事認為，蓋茲不宜再擔任他創辦的這家軟體公司的董事。蓋茲在董事會完成調查前辭職。

蓋茲發言人說，「將近20年前有一次平和結束的外遇」。她表示，蓋茲「決定離開董事會絕對與此無關。事實上，他表達出要多花時間在幾年前開始的慈善事業的興趣」。

蓋茲在2020年3月13日辭掉微軟董事一職，距離再次當選僅3個月。他同一天也辭掉「股神」巴菲特經營的波克夏 公司的董事職務。

根據消息人士，微軟董事會成員是在2019年末得知女工程師發函指控蓋茲，她要求更換工作，並說出她與蓋茲兩人來往的細節。微軟董事擔心蓋茲和這名女工程師有不當關係，而他們不希望在「#MeToo」反性侵性騷運動如火如荼之際，微軟陷入窘境。

據傳，這名女員工要求當時蓋茲的妻子梅琳達也讀她的信。但不知道梅琳達是否閱讀過信函內容以及有何反應。