今秋學校應可全面開放 CDC、佛奇：中小學仍應戴口罩

美國開放12至15歲的青少年接種疫苗，圖為13歲的盧卡斯·基蒂卡姆隆·莫拉在伊利諾伊州接受輝瑞疫苗接種。(美聯社)

美國疾病防治中心(CDC )15日發布聲明，學校應維持口罩 規定制到本學年度結束；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也呼籲，未接種疫苗 孩童在室內外仍須戴口罩並遵守防疫規定，不過CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，今年秋季學校應可全面安全開放。

CDC指出，幼稚園到12年級學校提供現場教學時，需要繼續戴口罩並盡可能拉開彼此距離，包括學童搭校車應維持距離；另外教師職員也要確保有正確洗手觀念等。

CDC放寬接種疫苗成人的口罩規定後，佛奇指出：「孩童跟朋友一起玩的時候要戴口罩，尤其是在戶外場合。」

佛奇指出，現在12至15歲孩童可接種輝瑞疫苗，而且研究顯示，最快今年年底各年齡層的孩童也可接種新冠疫苗；不過他表示：「我不會說疫情終結，但就各面向而言，這是回歸部分常態的重要一步。」

放寬口罩令 醫護面臨更高風險

另一方面，CDC放寬口罩令後，護士聯合工會(NNU)15日痛批這項新指南，他們擔心這恐讓病患、前線醫療工作者面臨更高風險。

NNU邦妮‧卡斯蒂洛(Bonnie Castill)表示，CDC新指南並非根據科學，既無法保障大眾，還威脅病患與前線醫療人員的生命；「現在並非放寬保護措施的時候，CDC在我們還處於百年來致命大流行病之際做此決定，我們感到憤怒難抑。」

CDC建議 搭大眾運輸應戴口罩

不過CDC仍建議，民眾搭乘大眾運輸時繼續戴口罩直到9月中；CDC打算另外評估校園與夏令營的指南。

學生開始遠距學習逾一年後，CDC主任瓦倫斯基14日表示：「如今我們擁有疫苗、檢測與評估能力，我們認為學校可以也應該是民眾秋季可安全回歸的地方。」

不過佛奇14日表示，未接種疫苗的孩童在教室仍須戴口罩，而且他幾乎可確定多數學校會如此要求。

疫苗專家歐菲特(Paul Offit)14日表示，如果教師已接種苗，但若他們身邊有一群未接種疫苗的孩童，老師可能也該繼續戴口罩；目前全美約24%染疫者為孩童，「我如果是老師，會選擇戴上口罩。」

政府也不斷想辦法鼓勵更多青少年接種疫苗，但這通常得先說服家長。

根據有線電視新聞網(CNN)分析，幾乎各州的12至15歲青少年接種疫苗前，需要都徵求家長或監護人某種形式的同意，僅有阿拉巴馬、愛阿華、北卡羅來納、俄勒岡與田納西州例外，部分接種者與施打者可自行決定。