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美專家質疑疫苗補強針必要性 但同意有備無患

編譯潘勛╱綜合15日電

不少新冠疫苗開發藥廠不斷聲稱，世人每年都需要接種疫苗補強劑，甚至新冠病毒發生變種就要接種全新疫苗；但十多名傳染病及疫苗研發專家受訪對此質疑表示，愈來愈多證據指出，全球接種完第一輪新冠疫苗，應該就有持久的保護力，能對抗新冠病毒及其迄今已知最令人操心的變種。

「路透」報導，有些科學家懷疑，某些鼓吹新冠疫苗補強劑的說法，是由藥廠高層放風聲出來，而非公衛專家；話雖如此，很多人還是同意有備總無患。

世界衛生組織(WHO)免疫、疫苗及生物製劑部主任凱特‧歐布萊恩(Kate O'Brien)表示，由目前數據無法判定是否需要疫苗補強劑；歐布萊恩表示，WHO正籌組專家小組，評估一切病毒變種及疫苗效力數據，有必要才對接種計畫提出變更建議。

輝瑞藥廠執行長博爾拉(Albert Bourla)已表示，人類「可能」每12個月就要施打該公司疫苗的補強劑，跟每年施打流感疫苗差不多，以維持高度免疫力，對抗新冠病毒及其變種。

美國疾病防治中心(CDC)前主任費和平(Thomas Frieden)反唇相譏說，無證據顯示每年該打補強劑；因為醫學界全不曉得施打補強劑的機率，因此放話說世人可能要年年補針，全然不妥。

輝瑞回應費和平的責難說，公司認定補強劑有其必要，是因為病毒仍廣泛流傳，本已管控得當的疫情，只怕會因此改觀。

莫德納藥廠執行長班西爾(Stephane Bancel)也指出，公司打算在今年秋季推出一款疫苗，鎖定新冠病毒南非變種，另估計要定期補打補強劑。

某些公衛專家認為，鑑於長期下來需要什麼防疫措施還不清楚，因此疫苗廠未雨綢繆是正確之舉。

反對補強劑的公衛專家指出，富裕國家今年起便多次鼓吹要頻繁接種疫苗，相形下較窮國家還絞盡腦汁想買疫苗，只怕還要耗時多年才能讓國人接種一次，世界恐將更為分裂。

但舊金山加州大學傳染病學家莫妮卡‧甘地(Monica Gandhi)表示，是否需要補強劑，到最後該由公衛專家說了算，而非一定會油水豐厚的藥廠執行長。

流感疫苗 輝瑞 加州大學

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