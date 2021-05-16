美公衛專家建議：子女未接種 家長應隨時戴口罩

CDC宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活。圖為接種完全的部分喬州居民，14日未戴口罩在亞特蘭大環城步道健行。 (美聯社)

美國疾病防治中心(CDC )13日正式宣布，已完成新冠肺炎疫苗 接種的民眾在大部分室內和室外的場合都不需要再戴口罩 ，但這也讓已注射疫苗、但家中有未成年子女還無法接種的家長，不知所措；公衛專家建議家長謹慎做出抉擇，12歲以下兒童暫無法注射疫苗，因此仍必須隨時戴口罩

芝加哥大學醫學院傳染病學專家艾蜜莉‧蘭登(Emily Landon)接受全國公共電台(NPR)訪問時表示，大多未成年感染新冠肺炎的症狀都較輕微，但仍有機會將病毒傳染給他人；有些病症較嚴重的兒童會出現併發症，包括一種少見的「小兒多系統發炎症候群」(MIS-C)。

此外，染疫後的長期負作用，例如疲勞、呼吸道疾病和胃病，也都是常見的兒童感染症狀。

輝瑞(Pfizer)與BioNTech共同研發的新冠疫苗在本周剛獲得批准，可讓12歲至15歲青少年接種；也就是說，若本周接種第一劑，預計未來五周內就能完成接種。

根據CDC指示，已接種疫苗的未成年可和成年人一樣，大多場合都無需再戴口罩；不過還是應遵守學校、公司以及搭乘大眾運輸工具時的規定。

她說，目前12歲以下兒童還沒有疫苗可接種，因此他們必須隨時配戴口罩；按CDC指示，兩歲及以上的兒童「在公共場合以及與沒有住在一起的人共處時，都需配戴口罩」。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)也抱持同樣看法，該機構傳染病委員會會長伊芳‧瑪多納多(Yvonne Maldonado)說：「我們已經知道，確實配戴口罩能幫助2歲的兒童預防感染，同時還能防止病毒傳播。」

蘭登也表示，儘管家中孩子還沒接種疫苗，但統計數據已證實完成疫苗接種的父母可不戴口罩。

如果子女患有免疫系統不全(immunocompromised)，蘭登說，「你應該更加謹慎，確保自己和小孩都不是無症狀感染者，」她說：「父母恐怕得做出選擇，當然，若想持續戴口罩是絕對沒錯的。」

她也呼籲處於室內空間時，應盡可能保護眼睛。