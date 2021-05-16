美公衛專家建議：子女未接種 家長應隨時戴口罩
美國疾病防治中心(CDC)13日正式宣布，已完成新冠肺炎疫苗接種的民眾在大部分室內和室外的場合都不需要再戴口罩，但這也讓已注射疫苗、但家中有未成年子女還無法接種的家長，不知所措；公衛專家建議家長謹慎做出抉擇，12歲以下兒童暫無法注射疫苗，因此仍必須隨時戴口罩
芝加哥大學醫學院傳染病學專家艾蜜莉‧蘭登(Emily Landon)接受全國公共電台(NPR)訪問時表示，大多未成年感染新冠肺炎的症狀都較輕微，但仍有機會將病毒傳染給他人；有些病症較嚴重的兒童會出現併發症，包括一種少見的「小兒多系統發炎症候群」(MIS-C)。
此外，染疫後的長期負作用，例如疲勞、呼吸道疾病和胃病，也都是常見的兒童感染症狀。
輝瑞(Pfizer)與BioNTech共同研發的新冠疫苗在本周剛獲得批准，可讓12歲至15歲青少年接種；也就是說，若本周接種第一劑，預計未來五周內就能完成接種。
根據CDC指示，已接種疫苗的未成年可和成年人一樣，大多場合都無需再戴口罩；不過還是應遵守學校、公司以及搭乘大眾運輸工具時的規定。
她說，目前12歲以下兒童還沒有疫苗可接種，因此他們必須隨時配戴口罩；按CDC指示，兩歲及以上的兒童「在公共場合以及與沒有住在一起的人共處時，都需配戴口罩」。
美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)也抱持同樣看法，該機構傳染病委員會會長伊芳‧瑪多納多(Yvonne Maldonado)說：「我們已經知道，確實配戴口罩能幫助2歲的兒童預防感染，同時還能防止病毒傳播。」
蘭登也表示，儘管家中孩子還沒接種疫苗，但統計數據已證實完成疫苗接種的父母可不戴口罩。
如果子女患有免疫系統不全(immunocompromised)，蘭登說，「你應該更加謹慎，確保自己和小孩都不是無症狀感染者，」她說：「父母恐怕得做出選擇，當然，若想持續戴口罩是絕對沒錯的。」
她也呼籲處於室內空間時，應盡可能保護眼睛。
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美專家質疑疫苗補強針必要性 但同意有備無患
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