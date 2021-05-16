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CDC鬆綁口罩／白宮：不到1天接到通知 非拜登決定

記者顏伶如╱綜合報導
CDC宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活。圖為接種完全的部分喬州居民，14日未戴口罩在亞特蘭大環城步道健行。 (美聯社)
CDC宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活。圖為接種完全的部分喬州居民，14日未戴口罩在亞特蘭大環城步道健行。 (美聯社)

美國疾病防治中心(CDC)本周宣布，已完成新冠疫苗接種民眾在絕大多數環境都可免戴口罩，如此宣布讓包括州政府主管、科學專家在內的社會大眾頗為驚訝；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日解釋說，白宮是在不到一天的時間之內接到疾病防治中心通知。

莎奇說，這項建議是CDC的醫師及衛生專家基於數據而做出的決定，並決定時間點。她指出：「這並不是由白宮指示或下達的決定。」

幾個月以來，聯邦主管機關強力呼籲民眾遵守戴口罩、保持社交距離的防疫規定；CDC如今改變規定的理由是，最近公布的兩項科學研究都發現，已完成接種民眾很少感染新冠病毒，也很少傳播病毒，疫苗對於目前知道的幾款變種病毒，似乎都有良好的保護效果。

疾病防治中心14日公布另一項大規模研究顯示，已完成接種輝瑞(Pfizer)疫苗或莫德納(Moderna)疫苗的民眾，對於避免出現染疫症狀擁有94%的保護效果，就算只接種一劑疫苗也有82%的效果。

馬里蘭大學巴爾的摩分校衛生政策專家麥克拉倫(Zoë McLaren)指出：「這方面科學數據非常清楚。」她說，越來越多證據顯示，接種疫苗的民眾不太可能感染或傳播病毒。

麥克拉倫說，風險並非絕對為零，但明顯是「非常低的」。

某些科學家擔心，已接種民眾可能帶有病毒，甚至短暫期間成為無症狀帶原者，把病毒傳染給別人。不過，CDC研究與最新出爐研究報告均發現，已施打輝瑞或莫德納疫苗的民眾，極少感染病毒。

疾病防治中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)14日發表聲明說，最新公布的研究與先前許多研究結論一樣，對該中心更改已完成疫苗接種民眾的防疫措施建議，有著重要影響。

紐約西奈山伊坎醫學院( Icahn School of Medicine at Mount Sinai)病毒學家克拉米爾(Florian Krammer)說，其他的最新研究也證實，接種疫苗之後仍然感染病毒的民眾，帶有的病毒量都非常少，不足以傳染給他人。

疫苗 疾病防治中心 CDC

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