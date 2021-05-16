CDC鬆綁口罩／公布數據：輝瑞、莫德納 保護力94%

CDC宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活，但仍有人半信半疑。有的州維持戴口罩命令，有的州取消口罩禁令。圖為13日加州聖塔莫妮卡市未戴口罩的居民走在海灘步道上。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )發出的新的防疫指南，完成兩劑疫苗 可免戴口罩，然而仍有不少人存疑，甚至出現混亂；CDC公布新的研究數據，希望能消弭質疑聲浪。

最新公布數據的是以全國近1900名醫護人員為研究對象，在與未接種疫苗者比較，顯示在接種兩劑輝瑞(Pfizer)或莫德納 (Moderna)疫苗後，會有94%保護作用，而注射一劑的有效保護為82%。

CDC稱之為「迄今為止最有說服力的證據」，疫苗的效果很好，因此接種後可以不戴口罩。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在聲明中表示，研究證明新冠疫苗在現實世界的表現勝於預期，因此作出免戴口罩這個重要決定；這也是經過大半年要戴口罩及實行社交距離之後，一個至關重要的決定。

不過有關研究數據是在CDC發出防疫新指南後一天才發布，仍然令部分人認為是CDC為有關決定辯護。

輝瑞及莫德納去年公布各自的疫苗臨床試驗有效率為90%後，使公共衛生官員對抗疫前景感到樂觀，之後有關專家即開始在更具體的現實世界裡收集有關數據。

到目前為止，根據所得到的數據，輝瑞及莫德納的疫苗仍然表現良好，對於應對新的變種病毒也有保護作用。因此CDC呼籲民眾盡快接種疫苗。

研究也指出，只注射一劑的有效保護率為82%，略高於之前試驗的比率；CDC認為或許與接種者的年齡不同有關；因為參加今次試驗的接種者，年齡中位數為30餘歲，其中最大的人也不超過65歲。

另外CDC最新資料顯示，全美已有46.8%的國民最少接種一劑疫苗，36.2%接種了兩劑，其中大部分是接種輝瑞或莫德納疫苗。