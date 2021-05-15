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反川大將錢尼：不會參選2024年總統大選

編譯林梅婕／綜合14日電
共和黨反川大將錢尼失去國會眾院黨團會議主席職位，但她表示不參選總統。(美聯社)
共和黨反川大將錢尼失去國會眾院黨團會議主席職位，但她表示不參選總統。(美聯社)

才被拔除眾院共和黨團主席的聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)13日晚接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，她不會參加2024年總統大選；錢尼14日也公開表示，後悔在2020總統大選時投票支持川普

錢尼14日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時說：「我從未打算支持拜登，而我對投票感到遺憾。」

福斯新聞網(Fox News)主持人拜爾(Bret Baier)13日晚在節目中問錢尼，是否將爭取下一屆總統提名？錢尼回答不會，她說更重要的是，確保川普不會再進入白宮。

錢尼曾無數次地批評前總統川普散布選舉陰謀論，導致眾院共和黨團12日投票拔除她的黨團會議主席職位，由紐約州聯邦眾議員、立場更支持川普的艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik)14日接任。

12日投票結束後，錢尼參加國家廣播公司(NBC)節目「今日秀」(Today Show)的錄影，當被問到是否考慮參選總統時，她表示將「不計任何代價」，阻擋川普再次成為總統。

翌日錢尼接受福斯新聞訪談時也表示：「我們都有義務，尤其是你們福斯，福斯新聞更有義務確保人民能了解，這場選舉並沒有遭偷竊。」

投票機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)於3月控告福斯新聞，指控2020年大選期間福斯新聞散布投票機作票的消息，造成該公司商譽受損，求償16億元。

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