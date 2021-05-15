美眾議員歐凱秀槓格林：她是會被我丟出酒吧的人

民主黨國會眾議員歐凱秀-柯提茲(右)將共和黨國會眾議員瑪喬瑞．格林(左)比喻為「我會丟出酒吧的那種人」。(美聯社)

2人在2019年就有過節

聯邦眾議員歐凱秀 -柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)13日批評共和黨眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)，將後者喻為「我會丟出酒吧的那種人」；在此前一天，格林在眾院 外氣勢凌人與歐凱秀-柯提茲對峙，更有影片曝光顯示，格林2019年便曾嘲笑過歐凱秀-柯提茲。

根據2019年2月遭刪除的一部影片，格林還未成為國會議員前曾夥同一群男性，到國會大樓找到歐凱秀-柯提茲上鎖的辦公室，訕笑「妳別再像個娃娃鎖上門，快出來面對妳服務的美國公民；如果妳想長大，就得脫掉尿布走出來和人民對話。」

「那個女人真的有問題。」歐凱秀-柯提茲14日回應說，格林「顯然需要一些協助；她的執著至今延續多年。」

格林則稱那是納稅人和議員對話的影片，她又稱歐凱秀-柯提茲與其他有色族裔女議員是恐怖份子，並稱自己才是遭騷擾的受害者。

格林在國會又嗆聲

歐凱秀-柯提茲也回應本周在國會遭格林嗆聲一事，「我之前當過酒保，每次遇到這種人，我就會把他們丟出去。」

她告訴「國會山莊報」(Capitol Hill)：「對我而言，這甚至無關我的感受，而是我不容許年輕女性、有色族裔以及為信念挺身而出的人，被那些支持國會白人至上主義者的人如此威嚇。」

格林遭民主黨人痛批，根據華盛頓郵報(WP)報導，她12日離開國會時騷擾歐凱秀-柯提茲，多次以「嘿，亞歷山卓」大聲叫喊對方名諱，歐凱秀-柯提茲並未停下腳步與格林對話，格林則走上前逼問她為何支持「恐怖分子」的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動。

「妳不在乎美國人民。」格林不斷大聲喧囂，「妳為什麼支持恐怖份子與反法西斯運動？」

歐凱秀-柯提茲離開後，據稱格林稱對方是「激進社會主義者」，也是不想跟她辯論「綠色新政」(Green New Deal)的膽小鬼。

格林13日解釋她的舉動，並駁斥其表現出不文明行為的說法，「我告訴她要跟我辯論，妳得捍衛妳的政策，我這樣做一點錯也沒有。」

歐凱秀-柯提茲辦公室對於國會成員與職員的維安感到憂心，其發言人表示，該辦公室人員已因格林的攻擊而換過辦公室，盼國會領袖與糾儀長採取具體行動，維護民主與安全。

波洛西：格林是言語攻擊

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)13日表示，格林的舉動是言語攻擊，並警告恐將此事回報給眾院道德委員會(House Ethics Committee)。

這並非歐凱秀-柯提茲首次遭眾院共和黨人攻擊，前聯邦眾議員的游賀(Ted Yoho)批她「惡心」，因為歐凱秀-柯提茲當時說，貧窮與失業是紐約市犯罪跡的原因；游賀離開時未指名道姓地罵了「天殺的婊子」。