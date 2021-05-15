我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

挺川者收買女間諜用美人計 誘反川官員掉陷阱

記者顏伶如／綜合報導
川普盟友曾安排女記者塔拉‧普萊斯(右上)接近前白宮國家安全顧問麥馬斯特(右下)。參加實境節目「我要活下去」的安娜‧柯哈特(左)，也曾被安排接近國務院官員。(取自推特、路透)
川普盟友曾安排女記者塔拉‧普萊斯(右上)接近前白宮國家安全顧問麥馬斯特(右下)。參加實境節目「我要活下去」的安娜‧柯哈特(左)，也曾被安排接近國務院官員。(取自推特、路透)

紐約時報報導，前總統川普執政期間，挺川盟友為了揪出政府團隊裡效忠國家超過效忠川普的「深州」(deep state)份子，透過英國情報員出身的間諜招攬女記者、實境節目女參賽者，使出「美人計」在華府餐廳與前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)等官員共進晚餐，真正目的則是誘導官員說出批評川普的真心話。

前任白宮國家安全顧問麥馬斯特，曾被川普盟友測試是否忠心。(路透)
前任白宮國家安全顧問麥馬斯特，曾被川普盟友測試是否忠心。(路透)

麥馬斯特曾以白癡形容川普

新聞網站BuzzFeed曾在2017年報導指出，國家安全顧問麥馬斯特曾與企業主管吃晚餐時，以「白癡」、「笨蛋」及「幼稚園小孩智商程度」形容川普。

川普盟友曾安排女記者塔拉‧普萊斯接近前白宮國家安全顧問麥馬斯特。(取自推特)
川普盟友曾安排女記者塔拉‧普萊斯接近前白宮國家安全顧問麥馬斯特。(取自推特)

紐約時報報導，川普盟友認為陸軍中將麥馬斯特效忠國家勝於效忠川普，因此以1萬元酬勞代價安排外型豔麗的德州女記者塔拉‧普萊斯(Tarah Price)接近麥馬斯特，在麥馬斯特經常光顧的一家華府義大利餐廳裡，設法誘導他說出對川普不敬的談話。

出生於俄羅斯，曾參加競賽型實境節目「我要活下去」(Survivor)的參賽者之一安娜‧柯哈特(Anna Khait)，則被安排接近國務院官員，假裝約會卻記錄官員說出不喜歡川普的私下談話。

柯哈特13日晚間在推特發文寫道：「對那些本來就應該對美國民眾坦白的人展開調查，並不算非法。」

行動前先受訓 女住租金萬元豪宅

報導指出，參與「美人計」計畫的女性有著「巴西」(Brazil)或「老虎」(Tiger)等行動代號，住在每月租金1萬元的華府喬治城(Georgetown)六臥豪華公寓，由於居住地點高度保密，搭乘優步(Uber)時必須在一段距離之外便下車。

這些女性加入行動之前則先飛往懷俄明州，在黑水公司負責人普林斯(Erik Prince)的家族牧場受訓。

普林斯的姊姊是川普政府教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)，普林斯因旗下維安公司人員謀殺伊拉克百姓案，2014年被聯邦法院遭到定罪，但川普卸任之前為普林斯特赦。

普林斯與川普關係密切，2016年大選期間便與當時為共和黨候選人的川普見面，討論伊朗政策；普林斯曾代表川普，在塞席爾群島與阿拉伯聯合大公國、俄羅斯人士會面，也曾代表川普與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)見面。

紐約時報報導，普林斯聘請前任英國情報員塞登(Richard Seddon)，負責招攬「美人計」行動計畫女性；普林斯與塞登也與右翼臥底調查組織「真理計畫」(Project Veritas)配合展開行動。

曾參加實境節目「我要活下去」的安娜‧柯哈特，曾被安排接近國務院官員。(取自推特)
曾參加實境節目「我要活下去」的安娜‧柯哈特，曾被安排接近國務院官員。(取自推特)

川普 紐約時報 華府

上一則

美疫情紓緩 恐攻蠢動 國安部：極端分子可攻擊目標變多

下一則

涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄

延伸閱讀

挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計

挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計
佛州州長德桑提斯現身電視里民大會 角逐2024意味濃厚

佛州州長德桑提斯現身電視里民大會 角逐2024意味濃厚
白宮高官：美與台交往都是基於美國利益

白宮高官：美與台交往都是基於美國利益
聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定