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涉殺耶魯華生 MIT博士生落網…潘勤軒逃亡4個月 含笑入獄

記者張晨／紐約報導
涉嫌殺害耶魯大學華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒在阿拉巴馬州落網，拍入監照時竟露出詭異的微笑。(聯邦法警提供)
涉嫌殺害耶魯大學華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒在阿拉巴馬州落網，拍入監照時竟露出詭異的微笑。(聯邦法警提供)

涉嫌槍殺耶魯大學華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)，在逃亡四個月後，14日凌晨在阿拉巴馬州蒙哥馬利市落網；聯邦法警14日公布他的入獄照，身穿囚服、蓄者小鬍子的潘勤軒面對相機時，竟露出詭異的微笑。

麻州警政廳發言人普羅科皮奧(David Procopio)表示，當日凌晨潘勤軒在阿拉巴馬州已被聯邦法警拘留，麻省警方也協助逮捕。

康州的聯邦法警發言人達菲(Matthew Duffy)14日透過新聞稿中表示，聯邦法警海灣沿岸地區逃亡特遣小組(U.S. Marshals Gulf Coast Regional Fugitive Task Force)、法警阿拉巴馬中部分區與蒙哥馬利警察局(Montgomery Police Department)，已聯合將「逃犯潘勤軒」拘捕。

法警公共事務辦公室副主任施托塞爾(James Stossel)表示，潘勤軒目前被關押在蒙哥馬利縣拘留所，並公布他的入獄照；照片中潘勤軒身穿黃色囚服，留著小鬍子，露出詭異的微笑。

當被問及潘勤軒是否會被引渡回康州受審時，施托塞爾說，「目前不會得到回答，因為涉及很多變數」。

2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍畢命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」。

案發當日上午潘從麻州一家車行騙走一輛休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌，警方發現後以偷車罪名對潘下達了搜捕令，聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局聯手追捕。

蔣凱文遭槍殺當日，還和求婚僅一周的未婚妻佩里(Zion Perry)在一起，佩里之前是麻省理工學院的本科生，她在2020年3月的一場舞會上被拍到與潘勤軒有過交談，此前外界多番猜測案發似係情殺；當局雖承認佩里和潘勤軒相識，但卻沒有透露其他任何與此案的關聯。

執法機關已持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，他最後一次被人看到是在2月11日和家人在喬治亞州共同駕車，4月8日法警聯合國際刑警組織對其發出了紅色通緝令。

蔣凱文的教會牧師亨德里克森(Greg Hendrickson)在潘勤軒被捕後表示，「感謝警方連續多月夜以繼日的努力，將殺人者拘捕歸案，我們會繼續祈禱，希望真相早日公諸於眾，正義得到伸張。」

遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)
遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)

潘勤軒 麻州 蔣凱文

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