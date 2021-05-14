全美高中復辦畢業舞會 口罩仍要戴、活動完要隔離

年輕人參加舞會前，先量體溫。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全國各地部分高中也恢復舉辦畢業舞會；在不同的防疫前提下，就有舞會預定在戶外，或要求檢驗陰性與維持社交距離的條件下進行。

新罕布夏州 曼徹斯特(Manchester)一所高中的畢業舞會，就將在校外的小聯盟棒球場舉行，外加必須持有檢驗陰性證明，舞會時也不允許近距離接觸慢步起舞；此外，校方也鼓勵學生參加舞會前接種疫苗。

同州的中央高中(Central High School)協助籌辦舞會的艾莉森‧赫曼(Allison Hermann)說：「如果我們能一起參加舞會就太棒了，我跟有些同學甚至超過一年沒有見面。這次我們能一起參與的少數活動，高中最後一年是很重要的一年，如果不能聚在一起，就太讓人難過了。」

在學區未准許舉辦舞會後，德州一處花園，年輕人正結伴舞會。(美聯社)

高中舞會包含跳舞與唱歌等活動，因此被認定為高風險，因此從佛州邁阿密到北卡州夏洛特和德州 艾爾帕索等地的高中，皆把舞會取消，因此部分學生和家長自行舉辦慶祝活動。

在舞會取消的地區，學生與家長就感到沮喪和生氣。德州馬諾(Manor)的高中生潔西尼亞‧柯瑞 亞(Jesenia Correa)就說：「我感覺人生一大里程碑遭到剝奪。」

而選擇舉辦的學校也祭出多項規定，包括限制跳舞、規定參加資格與強制戴口罩等；佛羅里達州薩拉索塔郡(Sarasota County)就允許舉辦舞會，但不得跳舞，僅限高中應屆畢業生參加；杜佛郡(Duval County)數間高中，則要求學生舞會後必須隔離十天；還有許多高中，選擇在戶外的美式足球場等場地舉辦舞會。

新罕布夏州艾克斯特(Exeter)，則計畫在戶外搭起大帳篷，允許學生輪流上舞池跳舞，但不得有身體接觸；且舞會僅提供水，不得飲食。艾克斯特高中科學教師莉茲‧摩爾斯(Liz Morse)就說：「為了舞會大家都各退一步。」

也有學校採取替代方案，在戶外舉行電影之夜或晚宴，為畢業生留下美好回憶，也獲得學生支持。