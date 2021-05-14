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俄州祭「疫苗樂透」接種就有機會抽100萬獎金

編譯陳韻涵／綜合13日電
俄州大學生Regan Raeth打完疫苗後，觀察注射之處；俄州已祭出500萬元「抽獎打疫苗」來提升接種人數。(美聯社)
俄州大學生Regan Raeth打完疫苗後，觀察注射之處；俄州已祭出500萬元「抽獎打疫苗」來提升接種人數。(美聯社)

因應新冠疫苗接種率下降，州長各出奇招鼓勵州民接種；俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)12日宣布，俄州每周將從已接種疫苗的州民中，抽1人發100萬元，活動將持續五周；但此「樂透」的彩金從聯邦新冠肺炎紓困基金中提撥，引起法律爭議。

樂透由紓困金支付 首波活動26日登場

共和黨籍的德懷恩說，連續五周的疫苗接種抽獎首波將於26日登場，由俄州樂透局負責。

「我知道有些人會說，『德懷恩，你瘋了！』」；德懷恩推文寫道：「『百萬抽獎浪費錢』，但事實上，疫情期間真正的浪費是，當疫苗可供每個人接種時，卻仍有人病逝。」

德懷恩表示，這項樂透的參與對象為俄州18歲以上、至少接種一劑新冠疫苗的居民；他另宣布類似樂透計畫，對象是符合資格的青少年，抽五名州立大學全額獎學金。

德懷恩宣布這項新樂透時，也公告俄州將於6月2日廢除所有的防疫規定，但養老院和照護機構除外。

俄州約36%人口已完成接種，全美完成接種的人口比率為35%，俄州從疫情迄今約2萬人病歿。

有人批州府浪費錢 部分黨員也不埋單

網民對於這項新樂透的反應不一，有些人將其比作他州打疫苗送啤酒、禮物卡和儲蓄債券；也有人質疑這筆經費可用來更妥善的對抗疫情，以及挪作樂透彩金是否符合聯邦規範，就連部分共和黨員也不埋單。

德懷恩的發言人帝爾尼(Dan Tierney)表示，俄州沒有也不需要就新樂透計畫，尋求聯邦政府的建議。

俄州國會眾議員喬登(Jim Jordan)不滿國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的經濟重啟策略，也不欣賞德懷恩的作法；喬登推文寫道：「若你接種新冠疫苗，我們有15天可以暫緩發放100萬元。」

左翼雜誌「瓊斯夫人」(Mother Jones)專欄作家墨菲(Tim Murphy)則盛讚德懷恩的決策，他推文寫道：「很抱歉，恭喜德懷恩比楊安澤(Andrew Yang)還早想到這項規定。」

墨菲指的是2020年民主黨華裔總統參選人楊安澤，他正參選紐約市長，並以全民基本收入(universal basic income)為主要政見。

俄亥俄州 疫苗 疫情

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