教師聯盟：校園恢復該正常上課了

美國教師聯盟呼籲校園今秋應全面開放，恢復學生每周五天到校上課。這是教師工會首度明確表達希望學校全面正常運作的立場。圖為佛蒙特州一高中學生正在上運動課。(Getty Images)

「美國 教師聯盟」(American Federation of Teachers)主席蘭迪‧魏葛登(Randi Weingarten)13日在一場視訊演說中指出，美國校園今秋應全面開放，恢復學生每周五天到校上課；這是美國主要的教師工會，首度明確表達希望學校全面正常運作的立場。

紐約時報 報導，某些地方教師工會先前曾主張，許多非洲裔、西語裔及亞裔家庭持續選擇不讓孩子到校上課，使得改善遠距上課品質的重要性變得比重返校園更加迫切；魏葛登演說中則指出，長期隔絕對學生是「有害的」。

「美國教師聯盟」成員高達170萬人；美國發生新冠疫情後，魏葛登面對媒體詢問時曾多次表示，支持讓學生返校上課，但前提是必須保證安全。

魏葛登指出，恢復到校上課並非完全沒有風險，但可以透過各種措施讓風險降低，例如戴口罩、勤洗手等；某些目標則較難達成，包括降低班級學生人數以保持社交距離 、安排戶外空間以便學生能在擁擠的學校建築物之外學習等。

紐約時報報導，在預先擬妥的講稿中，魏葛登提到暑假過後新學年的展望時指出：「毫無疑問的，學校應該開放，面對面到校上課，每周五天。」

根據統計，目前全美公立學校中，近半數未讓所有學生回到學校每周上課五天；許多家長對於孩子新學年的作息安排，則無法確定是否將回歸原本的傳統式課表。

報導指出，就在各地經濟紛紛重啟之際，雖然許多老師已經打了新冠疫苗，但由於教師工會對校園防疫安全存有疑慮，被認為是這個學年裡重啟校園過程中的最大阻力。

她在演說中表示：「除非我們都能完全回到學校，美國將無法全面恢復運作。教師聯盟將全力配合。」