重返正常生活 美國「愈來愈接近全面重啟」

全美機場搭機人數9日逾170萬人，成為愈來愈接近全面重啟的跡象之一。圖為芝加哥機場。(Getty Images)

雖著全國約50%民眾至少接種一劑疫苗 ，紐約市 地鐵出現單日最多乘客、全國機場搭機人數9日已逾170萬人，訂餐平台數據指出，食客前往重啟的餐廳人數達到2019年全面水準，種種跡象顯示，美國愈來愈接近全面重啟。

華爾街日報(WSJ)13日報導，睽違一年多後，舊金山管弦樂團已舉辦真人到場表演；堪薩斯市交響樂團也打算5月返回演奏大廳。

紐約市長白思豪的醫生兼高級顧問瓦爾瑪(Jay Varma)表示，相形疫情 期間，紐約市正往恢復正常發展中；即將在5月解除大多數經濟限制的有紐約、新澤西、明尼蘇達、德拉瓦、賓州及羅德島各州。

隨著新冠確診案例日減，疫苗接種愈往更明確階段發展，美國人民穩定踏上回返正常生活之路；凱瑟家庭基金會指出，目前已有兩州全面重新開放，29州非關鍵商業已然重啟，22州已撤銷戴口罩規定。

據聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出，目前感染新冠新案例七日平均值已降到4萬件以下，為去年9月以來僅見；CDC模型推演指出，接下來四周新增案例可望顯著減少。

CDC數據據指出，18歲以上國人接種至少一劑新冠疫苗者已逾58%；按食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權，年紀在12到15歲間孩童已有資格接種輝瑞疫苗，讓原本有些減緩的疫苗接種據估可望重拾動力。

拜登總統宣布增加經費，以提升現場接種疫苗，聯邦12日已提出新目標，要在7月4日國慶日前，讓國民接種疫苗比率達到七成；各州、都會及健保業者也一直在想方設法，鼓勵民眾接種疫苗，例如沿門挨戶接種，或在職場及教堂設立立即接種站。

想方設法讓接種疫苗人數增加，也支撐全國重啟行動；密西根州10日16歲或以上民眾疫苗接種率已達55%，達成州長惠特默(Gretchen Whitmer)設定的目標，兩周後便讓一切企業重新開放，允許大家親身到場工作；新罕布夏州已要求因疫情而在家工作的勞工回到職場上班。

紐約市餐廳業主史圖爾曼(Gabriel Stulman)表示，自己的The Jones連鎖餐廳裡，有一間面積為550平方呎，按市方規定還要保持社交距離，因此不算百分百重啟，營收還無法恢復疫情以前水準，但他看好城市能恢復榮景。