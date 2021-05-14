我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

打了疫苗 「拿到不戴口罩的自由門票」

記者顏伶如／綜合報導

聯邦衛生主管機關13日宣布，已經完成新冠疫苗接種的民眾，在許多情況下都不需要戴口罩；對於這項宣布，部分州仍審慎以對，但某些州立即取消戴口罩規定；華盛頓州長英斯利就讚許說：「打了疫苗就可以得到不必戴口罩的自由門票。」

對於美國疾病管制暨預防中心(CDC)的宣布，同屬民主黨籍的紐約州、北卡羅來納州、新澤西州及維吉尼亞州州長紛紛表示，採行之前會先評估；不過，CDC也說，已打疫苗的民眾仍須遵守當地州政府、地方政府或部落的法律規定，並遵守當地政府為企業及職場訂定的防疫規定。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州向來靠著事實與科學，一步步走出疫情最糟糕的時刻，州政府衛生機關將評估疾管中心的最新建議，並與鄰近各州的衛生專家討論。

「疾管中心今天關於戴口罩的宣布，顯示打疫苗的重要性。」北卡羅萊納州民州長庫柏(Roy Cooper)透過發言人發表聲明說，北卡羅來納州兩周前取消了戶外戴口罩的規定，但室內戴口罩的規定仍然持續，等待州政府衛生主管評估疾管中心的建議細節。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)指出，將在評估疾管中心的最新建議之後，再就華府戴口罩規定說明。

根據統計，全美已有半數州的州長，早就取消州內要求戴口罩的規定；更多州在疾管中心的宣布後跟進，包括伊利諾州、賓州、內華達州、康州及肯塔基州，都調整了戴口罩規定。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)在錄影聲明中說，疾管中心的宣布「是我們期待已久的消息」。

他說：「這真是很棒的消息，代表著我們非常接近恢復正常了。」

疫情期間向來戴著口罩出席記者會的民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)，13日則在記者會上拿下口罩。他說，華州立刻配合了聯邦公布的口罩建議。

「對於對口罩感到厭倦的民眾來說，這真的有很多好處。」英斯利說：「這是去打疫苗非常棒的理由，打了疫苗就可以得到不必戴口罩的自由門票。」

口罩 疫苗 紐約州

上一則

教師聯盟：校園恢復該正常上課了

下一則

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

延伸閱讀

魅力接種站 吸血鬼號召打疫苗 藍鯨看著你扎針

魅力接種站 吸血鬼號召打疫苗 藍鯨看著你扎針

加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格

加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案
印尼追蹤2.5萬名醫護實測：中國科興疫苗防護力94%

印尼追蹤2.5萬名醫護實測：中國科興疫苗防護力94%

熱門新聞

八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34
類似「黑暗面」的國際駭客組織，勢力似乎越來越大，不斷挑戰執法單位。圖為國土安全部的官黴。(路透)

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

2021-05-09 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案