打了疫苗 「拿到不戴口罩的自由門票」

聯邦衛生主管機關13日宣布，已經完成新冠疫苗 接種的民眾，在許多情況下都不需要戴口罩 ；對於這項宣布，部分州仍審慎以對，但某些州立即取消戴口罩規定；華盛頓州長英斯利就讚許說：「打了疫苗就可以得到不必戴口罩的自由門票。」

對於美國疾病管制暨預防中心(CDC)的宣布，同屬民主黨籍的紐約州 、北卡羅來納州、新澤西州及維吉尼亞州州長紛紛表示，採行之前會先評估；不過，CDC也說，已打疫苗的民眾仍須遵守當地州政府、地方政府或部落的法律規定，並遵守當地政府為企業及職場訂定的防疫規定。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州向來靠著事實與科學，一步步走出疫情最糟糕的時刻，州政府衛生機關將評估疾管中心的最新建議，並與鄰近各州的衛生專家討論。

「疾管中心今天關於戴口罩的宣布，顯示打疫苗的重要性。」北卡羅萊納州民州長庫柏(Roy Cooper)透過發言人發表聲明說，北卡羅來納州兩周前取消了戶外戴口罩的規定，但室內戴口罩的規定仍然持續，等待州政府衛生主管評估疾管中心的建議細節。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)指出，將在評估疾管中心的最新建議之後，再就華府戴口罩規定說明。

根據統計，全美已有半數州的州長，早就取消州內要求戴口罩的規定；更多州在疾管中心的宣布後跟進，包括伊利諾州、賓州、內華達州、康州及肯塔基州，都調整了戴口罩規定。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)在錄影聲明中說，疾管中心的宣布「是我們期待已久的消息」。

他說：「這真是很棒的消息，代表著我們非常接近恢復正常了。」

疫情期間向來戴著口罩出席記者會的民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)，13日則在記者會上拿下口罩。他說，華州立刻配合了聯邦公布的口罩建議。

「對於對口罩感到厭倦的民眾來說，這真的有很多好處。」英斯利說：「這是去打疫苗非常棒的理由，打了疫苗就可以得到不必戴口罩的自由門票。」