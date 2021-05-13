7年來頭一遭 全美油價1加侖平均飆破3元

受「殖民油管」被駭客攻擊、中斷營運影響，全美油價七年來首次突破每加侖三元。圖為馬里蘭州一加油站。(Getty Images)

東岸最大燃油供應商「殖民油管」(Colonial Pipeline)在遭網攻被迫關閉五天後，宣布12日重啟油管運作，但需數日後才可恢復正常；目前全國平均油價 七年來首度突破每加侖3元，儘管政府保證供油無虞，許多駕駛人仍爭相加油，北卡羅來納州 約七成加油站 沒油，民眾甚至為了加油拳腳相向。

拜登總統12日簽署行政命令，加強資安防護以因應近期駭客事件，這也凸顯美國公司部門容易淪為國外高科技駭客與罪犯的目標；該命令要求所有聯邦單位採取基本資安措施，包括要求多重認證以及軟體製造商遵守新資安標準等。

加州某些地區 甚至超過4元

殖民油管供應東岸約45%的燃油，7日遭駭客攻擊後關閉油管，造成東南部州與中大西洋州燃油短缺，隨後多州加油站面臨燃油短缺，因為大量心慌駕駛人開始瘋狂排隊加油；美國汽車協會(AAA)數據指出，全國12日油價每加侖攀升至3.01元，比上周增加8%，上次油價如此飆漲是2014年11月。

遠在西岸的加州油價也飆漲，某些地區油價每加侖甚至超過4元。

受「殖民油管」被駭客攻擊、中斷營運影響，美國東南多州鬧油荒，引發恐慌性搶油。圖為亞特蘭大市一加油站貼出「無油」告示。(路透)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日表示，國安顧問莉茲．雪伍德-蘭道(Liz Sherwood-Randall)與國家經濟會議(NEC)主席狄斯(Brian Deese)會晤多個機構的領袖；莎奇未更新油管恢復情況，但坦言目前供應短缺。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，國安部有能力與資源因應所有網攻威脅。

沒付贖金 殖民油管恢復運作

殖民油管公司12日晚間宣布，該公司與拜登政府討論後恢復油管運作；兩名消息人士透露，殖民油管與其資安顧問積極保護伺服器，並決定拒付外國駭客要求的贖金。

殖民油管公司指出，多州缺油之亂恐須數日才能恢復；全國油罐車運輸協會(NTTC)代理主席斯特雷布洛(Ryan Streblow)表示，如果恐慌性購油持續下去，恐延長當前崩潰局面。

華盛頓郵報(WP)指出，這是場人為危機，首先是殖民油管遭勒索攻擊，導致連結德州至新澤西州的油管關閉；其次是駕駛人恐慌加油，導致多地缺油，油價飆升。

除了石油短缺之外，運送燃油至加油站的卡車司機也不足；斯特雷布洛表示，全國司機比起疫情前減少約10%，加劇供應鏈的紊亂與挑戰。

受「殖民油管」被駭客攻擊、中斷營運影響，美國東南多州鬧油荒，引發恐慌性搶油。圖為北卡州夏洛特市一加油站大排長龍。(路透)

無油可加 北卡民眾當街開打

追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站12日數據，北卡州69%加油站的燃油短缺，比例居全美之冠；其次則是維吉尼亞州52%和南卡羅來納州48%；受影響地區主要在東南部州。

北卡州缺油，有目擊者拍到奈特戴爾(Knightdale)一男一女在加油站為了加油而大打出手；目擊者在影片中表示，一名開白車的女駕駛想插隊加油，又對一輛多功能車男駕駛吐口水，該名男子也下車回敬她口水，隨後兩人拉扯互推，發生肢體衝突。