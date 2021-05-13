「控制住了」 單日600染疫死 美10個月來最低

美國疫情似有受到控制趨勢，全美半數州如今每日染疫死亡案例減少到只剩個位數。圖為洛杉磯一家電影院目前仍規定影院內觀片要戴口罩。(Getty Images)

美國 感染新冠病毒死亡人數降至每天平均約600人，是過去十個月來的最低點；美聯社報導，美國疫情 似有受到控制趨勢，全美半數州如今每日染疫死亡案例減少到只剩個位數，某些州甚至幾天沒有傳出染疫死亡案例。

聯邦疾病防治中心預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)12日下午也通過，同意12歲至15歲青少年施打輝瑞(Pfizer)疫苗 。

華盛頓郵報報導，數百萬青少年打了疫苗之後，州政府與地方政府官員對於重啟校園、夏令營計畫等安排，都將變得相對容易。

確診案比1月初大減85%

全美每日新增確診案例目前平均約3萬8000例，是2020年9月中旬以來最低點；儘管面對疫情仍不可掉以輕心，但現在美國每日新增確診案例與今年1月初每天有超過25萬確診案例時期相比，足足減少了85%。

美國上一次每日染疫死亡案例出現低點，是在去年7月初；今年1月中旬，每日染疫死亡案例進入高峰，平均每天有3400人病歿，剛好是新冠疫苗推出大約一個月後；新冠疫苗獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權後，美國推出史上規模最大的疫苗推導宣導。

許多州僅剩個位數案例

「波士頓前鋒報」(Boston Herald)12日在頭版刊登了斗大的「零」字，標題寫著「將近一年來，麻州首度沒有新增染疫死亡案例」；印第安納州政府統計，11日州內染疫死亡案例僅有一例；堪薩斯州2020年12月22日當天63個染疫死亡案例創下疫情發生後最高點，但從今年2月以來每日染疫死亡案例都在個位數，其中許多天都只有一例。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)傳染病學家艾達拉亞(Amesh Adalja)指出，美國努力朝群體免疫目標邁進的同時，疫苗扮演了關鍵角色；他說，疫苗的目標是讓新冠病毒的染疫死亡率下降。

「目標如今已達到了。」艾達拉亞說：「我們果然將病毒控制住了。」

美國疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美成年人當中有59%至少已經接種一劑新冠疫苗，已經完成接種(fully vaccinated)的成年人則有45%。

拜登呼籲讓孩子打疫苗

拜登總統12日表示，12歲至15歲青少年也可以打疫苗，堪稱與疫情對間再度向前跨出「重要一步」；他呼籲家長讓孩子打疫苗，因為疫苗安全、有效、施打方便快速，而且免費。