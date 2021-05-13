人口紅利消失…美中經濟體 勞動力短缺 促工資通膨都漲

美、中兩國人口成長均減緩，全球短缺勞工之際，促使工資和通膨都上漲。圖為馬里蘭州一家商店貼出「雇人啟事」。(Getty Images)

美中兩大經濟體人口成長不僅都減緩，也都在老化，勞工短缺將促使工資和通膨都上漲。目前讓經濟和市場不安的通膨壓力在疫情消退、經濟重開後，或許會縮小，但長期來看，很難補回來。

世界最大和第二大經濟體都面臨出生率下降與老化，人口紅利不但早就消失，人口「縮減」造成的勞動力短缺效應更不可逃避。

根據最新人口普查結果，2010年到2020年美國 人口只增加7%，這是1930年代以來增加最少的十年，勞工部 根據普查樣本推算，16歲到64歲勞動人口的增加率僅3.3%。

就算疫情消退，學校重開，失業補助趨嚴，逼人回去上班，有些人仍不會返回職場，因為嬰兒潮世代的退休潮來了。

要逆轉這趨勢，除非鼓勵生育、增加移民 ，偏偏這兩點現今都和美國背道而馳，移民甚至變成政治不正確的難題。

中國的人口結構問題比美國更嚴重。它的「一胎化」政策實施多年，又不接受移民，過去10年人口只成長5.4%，15歲到59歲的勞動人口還減少了5%或4500萬人；勞動力縮小的結果，工廠往內陸或勞動力更便宜的國家如越南搬移。沿海有工沒人做的情況已司空見慣。

經濟學家古德哈特(Charles Goodhart)和普拉德翰(Manoj Pradhan)在他們合著的「統計數字大逆轉 ─老化的社會、不公平、通膨復活」書中說，勞工生產多、消費少，他們的子女和退休長輩，則消費多、生產少。

他們說，這一趨勢已開始反轉，倚賴人口增加的速度遠大於勞動人口，而「倚賴人口本身就是通膨壓力」，因為越來越多勞動人口必須養家裡的老人；以中國為例，一個孫兒要養四個祖父母外祖父母，其中可能兩個有失智症。

兩位作者說，勞工力量式微了好幾十年，如今開始反攻，不是從勞資談判桌上展開，而是從選票上，而偏偏在人口趨勢有利勞工之際，全球化也受到民粹主義牽制。