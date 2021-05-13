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疫情衝擊車市…買不到新車 二手車價瘋漲

編譯林育正／綜合12日電
新冠肺炎疫情導致車廠減產，市場缺貨，新車漲價，二手車十分搶手。圖為加州的一個二手車市場。(Getty Images)
新冠肺炎疫情導致車廠減產，市場缺貨，新車漲價，二手車十分搶手。圖為加州的一個二手車市場。(Getty Images)

新冠疫情的衝擊逐漸影響到民眾購車，不僅二手車平均價格飆升至2萬5463元的歷史高點，較去年同期高2800元；而車用晶片持續缺貨，新車產量大減，都讓消費者選擇減少，價格偏高的狀況恐將持續。

車用晶片缺貨導致車廠減產，汽車經銷車面臨無車可賣的窘境；不過消費者需求持續上升，目前平均新車價格上看4萬元，近兩年來已上升10%。

車廠減產和缺貨造成漲價，源自於14個月前爆發的新冠肺炎疫情；疫情初期車廠關閉數個月，期間有數以百萬計的民眾在家上班，因此筆記型電腦與螢幕需求大增，半導體製造商也犧牲車用，改生產消費產品晶片。

而隨著經濟復甦優於預期，推升汽車需求，車廠試圖全開產線，但晶片的供應趕不上需求；一連串的骨牌效應，也導致新車供貨緊縮，促使消費者轉往二手車市場，讓二手車更搶手。

J.D.Power.研究公司指出，目前是歷史上第一次二手車平均價格超過2萬5000元；紐約州馬奎爾家汽車經銷商(Maguire Family Dealerships)老闆馬奎爾(Phil Maguire)就說：「車子一般來說是折價資產，但現在價值卻在提升，這種狀況非常不正常。」經銷商現在也必須付出更多成本以維持一定庫存量。

根據購車網站TrueCar，4月全美二手車銷售達340萬輛，較去年同期增加58%；車市資訊研究公司vAuto也指出，經銷商的二手車庫存比去年同期減少18%。

做為二手車最主要的供應者，租車公司因應旅遊強力復甦，與購入新車速度放緩，因此出售車輛的速度也減緩不少。租車業龍頭赫茲(Hertz)透露，公司現在甚至罕見地必須購入二手車維持營運。

北美豐田汽車總經理克里斯特(David Christ)也透露，二手車價火燙，也帶起新車價格；購車網站Edmunds.com分析師卓瑞(Ivan Drury)表示：「如果你不急著需要車，那就等吧。現在不論是價格、車款可能都不是你想要的。」他也表示，車市可能得等到明年才會恢復正常。

二手車 汽車 晶片

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