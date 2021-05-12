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群體免疫邁大步 12-15歲最快明接種

記者顏伶如／綜合報導
在堪薩斯州的青少年歐斯里三姐妹聽到能夠接種疫苗後，都很高興。(美聯社)
在堪薩斯州的青少年歐斯里三姐妹聽到能夠接種疫苗後，都很高興。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)10日授權輝瑞藥廠(Pfizer)研發新冠疫苗可供12歲至15歲兒童使用，堪稱是美國抗疫另一重大里程碑，最快可望在13日開打；不過，紐約時報分析，這個年齡層青少年在美國約有1700萬人，接下來如何落實疫苗接種可能面臨新挑戰，因為涉及程序比成年人及年齡較大青少年更加複雜。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)11日在參院委員會上說，輝瑞疫苗既已獲得聯邦機關授權供12歲以上兒童使用，家長應該盡快讓孩子接種；她也鼓勵兒童與青少年如果發現家長對於打疫苗態度猶豫，不妨主動向父母要求打疫苗。

公共衛生專家先前指出，兒童加入接種疫苗行列，對於美國達到群體免疫目標來說，關係重大。

加州衛生廳長蓋里(Mark Ghaly)11日對媒體指出，CDC及西部州科學安全審查小組(Western States Scientific Safety Review)核准通過之後，12歲至15歲青少年最快在13日便可接種疫苗。

蓋里說，如同其他疫苗施打一樣，未成年兒童與青少年接種新冠疫苗時，也需要有家長同意書。

全美各州、郡政府以及學區目前正設法擴大推廣青少年接種新冠疫苗，打算在學校、小兒科醫師辦公室、夏令營舉辦地點、公園甚至海灘成立疫苗接種站。醫療機構「明尼蘇達州兒童醫院」(Children's Minnesota)計畫本周稍後將在十多所中學及基督教女青年會(YWCA)設立疫苗接種站。

由於學期即將結束，許多地方衛生官員則與時間賽跑，希望趕在放暑假前讓青少年完成兩劑新冠疫苗施打，因為學校是能在同一時間接觸到最多學生的最佳地點。

阿拉斯加州醫療長辛克(Anne Zink)說：「我們時間相當有限。在阿拉斯加州，孩子們一放暑假就跑光光了，因此讓學生打疫苗的機會，就是現在。」

輝瑞疫苗臨床研發部資深副總監葛魯柏(William Gruber)11日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)晨間新聞訪問時說，臨床研究數據顯示，最快在今秋開始，輝瑞疫苗將可供2歲以上兒童接種。

他說，輝瑞正在進行六個月大以上嬰兒的疫苗臨床研究，研究數據可望在今年底或2022年初出爐。

依據約翰霍普金斯大學( Johns Hopkins University)疫苗追蹤統計顯示，美國每日新增確診案例在10日來到3萬8800例，是2020年9月以來首次降至4萬例以下。

接種疫苗後的喬州12歲珍妮．諾曼手拿著她與14歲哥哥的接種卡，心中踏實多了。(美...
接種疫苗後的喬州12歲珍妮．諾曼手拿著她與14歲哥哥的接種卡，心中踏實多了。(美聯社)
打完疫苗之後，賨州護士卡洛、藍濃會給每位青少年一張「我已接種」的貼紙。(美聯社)
打完疫苗之後，賨州護士卡洛、藍濃會給每位青少年一張「我已接種」的貼紙。(美聯社)
賓州15歲的凱悌．愛德華茲11日接受輝瑞疫苗注射，她的母親在一旁鼓勵。(美聯社)
賓州15歲的凱悌．愛德華茲11日接受輝瑞疫苗注射，她的母親在一旁鼓勵。(美聯社)

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