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免費搭車打疫苗 白宮攜手Uber、Lyft預計兩周內推出

編譯柯立偉／綜合11日電
白宮宣布將與優步(Uber)和來福特(Lyft)合作，在7月4日前凡搭車前往疫苗注射站的民眾，一律免費。(美聯社)
白宮宣布將與優步(Uber)和來福特(Lyft)合作，在7月4日前凡搭車前往疫苗注射站的民眾，一律免費。(美聯社)

隨著疫苗接種資格擴大，全美已有半數以上成年人已至少接種第一劑疫苗。然而，距離達到拜登總統宣示「國慶日前70%以上接種率」的目標還有一段路要走。因此，白宮宣布將與優步(Uber)和來福特(Lyft)合作，在7月4日前凡搭車前往疫苗注射站的民眾，一律免費。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)11日與各州州長舉行線上會議時指出，優步與來福特的免費接送是政府為加速疫苗接種計畫的一部分。這兩周以來由於疫苗需求下降，希望透過公私部門的協力，提高民眾施打的意願。

齊安茲說：「雖然美國在疫苗推廣及控制疫情上已有顯著進步，但仍有約一半的人民未施打疫苗，因此我們要用上手上所有可用的資源，讓大家都能在7月4日以前注射至少第一劑疫苗。」

優步與Lyft均表示，這項免費疫苗接送站的服務是真的「免費」，不是聯邦政府代旅客支付車資，而軟體相關更新計畫已在進行中，預計兩周內民眾就可以從應用程式上預約來往疫苗注射站的免費車趟。這項新措施，或許有助於優步和Lyft重新找回因疫情而喪失的客流，並有可能讓更多人下載、註冊這款應用程式。

優步執行長柯斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)說，疫苗是終結疫情的希望，希望所有人很快就可以搭上免費的優步去接種。

另外，多項研究指出，完成接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗後，體內抗體會隨時間流逝而降低，而且病毒不斷變異可能降低疫苗有效性，因此或許需要注射第三劑補強針。而針對第三劑補強針何時、如何接種的問題，白宮也做出相關回應。

白宮首席科學家基斯勒(David Kessler)11日在參院聽證會上表示，目前還不確定第三劑究竟是否必要，不過若真有必要，政府也有足夠的財源可以採購下一輪接種所需的疫苗數量。而且，第三劑也會向前兩劑一樣，免費提供公眾施打。

白宮宣布將與優步(Uber)和來福特(Lyft)合作，在7月4日前凡搭車前往疫苗...
白宮宣布將與優步(Uber)和來福特(Lyft)合作，在7月4日前凡搭車前往疫苗注射站的民眾，一律免費。(路透)

疫苗 白宮 疫情

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