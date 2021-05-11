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養牛加速暖化 美國人去年買牛肉卻飆升24%

編譯柯立偉／綜合10日電
食用紅肉會加速溫室氣體，如二氧化碳、甲烷的排放，美國人去年食用紅肉之一的牛肉，比前年成長了24%。拜登政府建議民眾少吃紅肉。(美聯社)
食用紅肉會加速溫室氣體，如二氧化碳、甲烷的排放，美國人去年食用紅肉之一的牛肉，比前年成長了24%。拜登政府建議民眾少吃紅肉。(美聯社)

多項科學研究證實，食用紅肉會加速溫室氣體，如二氧化碳、甲烷的排放；然而，紅肉是多數美國人最喜歡的食物之一，要人們改變長期以來的烹飪及飲食習慣，並不容易，根據調查，疫情期間美國人食用的牛肉(紅肉的一種)，比2019年成長了24%，整體消費額更飆升了303億元。

所謂「紅肉」是營養學上與「白肉」相對應的名詞，指烹飪前即為紅色的肉類，包含牛肉、羊肉、豬肉等；而「白肉」則指烹飪前呈現白色的肉類，如雞肉、鴨肉、魚肉等；美國人消耗量最多的「紅肉」是牛肉。

科學研究指出，食用紅肉之所以加速地球暖化，主要並不是因為在烹調或食用過程中產生溫室氣體，而是為因應市場需求，大量飼養的牛隻所產生的排泄物，以及新陳代謝排放的氣體所導致。

市調公司「210分析」社長瑪莉‧羅爾林克(Marie Roerink)表示，2020年3月全國零售商店售出的牛肉是有統計以來的最高峰；她說：「絕大多數美國人可能沒意識到牛肉對地球暖化的影響，或多或少都會吃一些。」

「商業內幕」(Business Insider)指出，美國人民愛吃牛肉的偏好，並未因學界或政界的呼籲而有任何改變。

英國牛津大學教授史普林曼(Marco Springmann)說，如果有心要降低溫室氣體的排放，就有必要改變飲食習慣。但是這樣的習慣已持續了數百年，絕非一朝一夕可以成功。

也由於食用牛肉與溫室氣體的排放相關，這樣的飲食習慣自然與拜登總統日前宣示「2035年以前溫室氣體排放減半」的政策目標牴觸；日前謠傳白宮將禁止民眾食用牛肉，不過農業部隨即出面闢謠，指拜登政府從未考慮過限制民眾吃牛肉，只是「鼓勵」大家不要吃紅肉而已。

一些食譜出版商積極響應政府「鼓勵大家不要吃紅肉」的號召，例如知名食譜Epicurious上周就發表聲明，表示將不會再出版任何牛肉料理的食譜。

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