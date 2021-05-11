川普曾喊廢 拜登政府擬恢復國際創業簽證

拜登政府擬扭轉川普時期的一項政策，將提供同志與跨性別病患法律保障，讓他們尋求健保時免受歧視。圖為同志與跨性別者2017年6月11日在白宮前示威。(美聯社)

拜登總統擬逐一恢復遭前總統川普 廢除的政策，包括歐巴馬政府制定的規定，允許外國創業家在美國工作最長五年；另外，拜登政府也依循「可負擔健保法」(ACA)，提供同志和跨性別病患合法的健保保障。

前總統歐巴馬2017年卸任前三天提出「國際創業家條例」(International Entrepreneur Rule)，核准能在美國籌得至少25萬元創投經費、雇用10名員工或達到其他標準的企業人士，在美國工作最高五年。

川普反對這一政策，川普政府曾發出通知，說它有意廢止這條規定，雖未真的廢止，但許多企業者與創投公司將此通知解讀為，川普政府不會批准他們的創業申請。

拜登政府計畫開始宣傳本辦法，最終將「正式恢復」其法律效力。

美國目前無「創投企業創辦人」的簽證類別，不過此思路廣獲兩黨支持；外國創業者必須使用其他簽證名目入境美國，但無一完全符合其身分。

10年內有望創10萬工作機會

美國公民 及移民服務局(USCIS)官員表示，該局估計若本辦法實施得宜，每年約有3000名外國創業者符合資格，10年內可創造約10萬個工作機會。

除此之外，拜登政府擬再扭轉川普時期另一個政策，有別於川普擬縮減ACA法案對同志和跨性別者性別歧視 的解釋，拜登政府將提供同志與跨性別病患法律保障，讓他們尋求健保時免受歧視。

川普政府的衛生部於2019年改變前政府政策，以更貼近ACA原文，其中受保對象未明確提到性別身分；部分團體與民主黨人認為，川普政府的作法讓醫生和醫院更容易因宗教等其他立場，歧視跨性別病患病並拒為其動手術。

衛生部10日宣布，該部依據「民權法案」第九條來執行ACA的性別歧視禁令；衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表示，衛生部根據去年最高法院裁定結果來解釋ACA的反歧視內容，禁止根據種族、膚色、祖籍國、性別、年齡與殘障而歧視他人。

貝西拉表示，衛生部認為，同志和跨性別者及所有人都該在免於歧視與干涉的情況下享有健康照護。