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畜牧業空汙 研究：每年導致全美1.7萬人死

編譯林育正／綜合10日電
研究指出，畜牧業排放的氣體危害人體健康，占食品生產汙染死亡人數的80%。糞肥與牧草產生對肺部造成刺激性的微粒，能飄散數百英里遠。(Getty Images)
研究指出，畜牧業排放的氣體危害人體健康，占食品生產汙染死亡人數的80%。糞肥與牧草產生對肺部造成刺激性的微粒，能飄散數百英里遠。(Getty Images)

「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表的一項研究報告指出，每年有多達1萬7000人死於畜牧業造成的空氣汙染；這也是首項將空氣汙染死亡，與特定食品畫上等號的研究。

研究指出，畜牧業排放的氣體危害人體健康，占食品生產汙染死亡人數的80%。糞肥與牧草產生對肺部造成刺激性的微粒，能飄散數百英里遠。此汙染源每年造成的死亡，已超越燃煤發電。然而發電、工廠與汽車的汙染目前受「 空氣清淨法」(Clean Air Act)限制，對畜牧業的空汙卻尚未有完善規範。

此研究第一作者，明尼蘇達大學教授希爾(Jason Hill)說：「食品系統未受到太多關注，但我們吃的食物不僅影響自己，也影響他人的健康，我們的研究直接印證。」

希爾指出，畜牧業汙染在人口密集區於迎風面時最為嚴重。在分析中，多數死亡案例出現在加州中谷地區(Central Valley)、北卡羅來納州東部，以及上中西部玉米帶。

危害最嚴重的空氣汙染為「細懸浮微粒」PM 2.5；微粒直徑僅有頭髮寬度的三十分之一，能深入肺泡或被吸收至血液中，造成氣喘和其他呼吸問題，長期下來增加心臟病、癌症與中風風險。

研究還顯示，PM 2.5每年導致4800人過早死亡；再者，微粒更與大氣中的其他氣體產生作用，特別是從糞肥或肥料產生的阿摩尼亞，能夠與氮或硫化合物結合，產生微小且有害的微粒。

希爾說：「全部的汙染物質中，阿摩尼亞造成的影響最大。」在分析中，阿摩尼亞的排放每年就導致1萬2400人死亡。

有研究指出，若減少肉品食用，全球過早死亡人數將減少6%至10%，等於拯救數十萬條生命。科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)就曾發起「無肉日」，但引起畜牧業者大反彈。

希爾說：「選擇碳排放量較少的飲食是一回事，但另一方面，若以魚肉取代漢堡，不僅對自身健康有幫助，更可能促進其他人的健康。」

空氣汙染 北卡羅來納州 加州

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