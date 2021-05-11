20年升1℉ 美國氣溫上升成氣候新常態

1991到2020年，美國 全國的正常溫度是華氏53.3度(攝氏11.8度)，比1971到2000年華氏52.3度(攝氏11.3度)升高華氏1度(約攝氏0.5度)；整個20世紀平均為華氏52度(或攝氏11.1度)。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)發布的最新資料顯示，美國的「新常態」是比10年前更炎熱，東部和中部更潮濕，西部則更乾燥。

康乃爾大學氣象科學教授娜坦莉‧馬霍瓦爾德(Natalie Mahowald)說，石化燃料是全球氣溫高於上一個10年的主因。

這份報告也讓科學界再次掌握經常討論到的氣候變遷，如氣溫上升、雨雪變化和極端天氣，有具體、堅實的資料可以證明。

氣象學家以30年的平均當作比較標準，這樣可以避免受到每日數據隨機變化的影響；這個比較標準是世界氣象組織(World Meteorological Organization)設定的，美國的海洋暨大氣管理局每10年更新一次每年、每季、每月全國、各州和各城市的數據。

根據最新公布的數據，美國1991至2020年的年均溫比1901到1930年的「世代均溫」高了華氏1.7度(攝氏0.9度)。

NOAA均溫專案經理帕雷奇(Michael Palecki)說，1981-2010年的平均溫度和1991-2020年相比，幾乎全美各地都上升，唯一的例外是北達科他州的富國市(Fargo)，這30年的均溫比1981-2010低了華氏0.1度。

芝加哥和北卡羅來納州 艾許維爾(Asheville)的年度正常溫度比10年前遽升華氏1.5度；西雅圖 、亞特蘭大、波士頓和鳳凰城的年均溫也上升至少華氏0.5度。

全國設有氣象站的739個都市中，維吉尼亞州夏洛維爾(Charlottesville)是年均溫上升最多的城市；升幅也很大的州則是加州、德州、維州、印第安納、亞利桑納、俄勒岡、阿肯色、馬里蘭、北卡、阿拉斯加，以及佛州。

降雨量的變化也是觀察重點。鳳凰城今年平均降雨量比前10年減少了10%，剩下7.2吋(18.2公分)，洛杉磯的降雨量也減少4.6%。

艾許維爾降雨量增加9%，紐約市也增加6%，西雅圖也較過去的平均增加5%。