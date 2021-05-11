這些人不上班收入更多…拜登：拒絕工作將失去失業金

美國4月份就業疲軟，企業招工困難，許多民眾選擇不回職場；圖為在加州San Rafael街頭，一位民眾經過一幅招聘海報。(Getty Images)

針對4月份美國就業 遠不如預期，拜登 總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」(suitable job)，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼；此舉也顯示，拜登急與共和黨妥協，換取在相關法案的支持。

拜登已指示勞工部 長華爾希(Marty Walsh)發函各州，重申領取失業救濟的民眾如果獲得適合工作機會，卻以籠統且模糊的疫情考量為由拒絕，可能將因此失去領取失業津貼的資格；根據統計，全美已有29州恢復要求勞工領取失業救濟的同時必須積極找工作(work search)。

至於「適合工作」的定義為何，拜登並未進一步說明，僅表示如果雇主提供公平待遇及安全工作環境，「將可以找到很多員工。」

拜登說：「我們必須講清楚，任何正在領取失業救濟的民眾，如果遇到適合工作，就應該把握就業機會，否則將喪失失業津貼福利。」

他表示，其中有少數與新冠病毒有關的例外狀況，因此民眾不會在顧及自身基本安全與賺取工資之間被迫二選一，「除了這些狀況之外，便要依法行事。」

勞工部7公布美國4月就業報告，非農業就業人數只增加26萬6000人，遠低於市場預估的100萬人，更低於3月增加的77萬人；經濟學者指出，4月就業降溫主因在於拜登政府紓困計畫提供優渥的失業給付，且建築、汽車和製造業發展受供應鏈短缺而減產等因素有關。

根據統計，2019年全美勞工平均年薪為3萬1133元；美國銀行(Bank of America)公布研究報告指出，新冠疫情前，年收入不到3萬2000元的勞工，如今在家坐領聯邦政府與州政府的失業津貼補助，反而進帳更多。

報告指出，疫情發生後，失業救濟可以領取長達39周，但疫情之前最多只能拿26周。

領取失業救濟是否真的比上班更有賺頭？拜登10日卻說：「美國民眾是希望工作的。」

華爾希將與各州政府合作，恢復領取失業救濟時的找工作要求，先決條件為勞工本身健康狀況良好。

拜登政府表示，失業勞工將不得隨意以疫情為藉口，做為無法上班的理由；至於可以接受的拒絕工作機會理由，則包括子女因為疫情無法上學，需要在家照顧孩子，或者提供就業機會的工作地點並未遵守聯邦政府或州政府的衛生規定。

Politico新聞網站報導，白宮本周將嘗試與共和黨接洽，為拜登的基礎建設法案催生；多名白宮官員及民主黨高層指出，拜登急欲與共和黨達成協議。

官員透露，白宮體認到即使與共和黨獲致協議，也可能只涉及道路、橋梁等硬體設施計畫而已；至於規模約4兆元，與擴大幼兒教育及兒童抵稅、年收入40萬以上家庭加稅等法案，則可能在只有民主黨片面支持下，以另案方式透過循預算協調程序(budget reconciliation)完成。