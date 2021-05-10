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1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

發現金、接送沒用…八成不願接種者 稱沒誘因改變意願

編譯林梅婕／綜合9日電
近八成不願接種者表示，沒有任何誘因能影響他們的意願。圖為俄亥俄州州府職工接受疫苗注射。(美聯社)
近八成不願接種者表示，沒有任何誘因能影響他們的意願。圖為俄亥俄州州府職工接受疫苗注射。(美聯社)

新冠肺炎疫情隨著疫苗接種規模擴大逐漸受到控制，但近期的接種率卻不斷下降，似乎難達集體免疫的最終目標；最新研究顯示，近八成不願接種者表示，沒有任何誘因能影響他們的意願；另一項民調則顯示，發放獎金將會是民眾接種疫苗的最大誘因，多達三分之一的人願意為了100元獎金接種疫苗。

由經濟學人(Economist)與民調機構輿觀(YouGov)聯手針對反對接種者的民調顯示，高達79%不願接種者表示，沒有任何誘因能影響他們的意願，16%表示不確定，5%則認為自己還是可能改變心意。

該調查中女性的意志似乎也比男性堅強一些，多達81%未接種疫苗的女性堅持任何原因都無法改變她們的決心，比77%的男性比率稍高。

不過這項調查也呼應一項共同的結果，那就是民主黨人的接種意願還是較高；自認有可能改變心意的民主黨人占比為23%，比共和黨人的3%高出許多。

給百元獎金 仍有15%不接種

另外，另一項研究中，洛杉磯加大(UCLA)新冠病毒健康與政治計畫(Covid-19 Health and Politics Project)列舉幾個可能做為疫苗接種的誘因，其中又將獎金金額分為100元、50元和25元，分析民眾的接種意願有何不同。

該研究共7249人參與，結果指34%的人願意領100元獎金接種疫苗，50元獎金則有五成的人支持，25元僅28%；不過也有人不為金錢誘惑所動，即使是100元的獎金仍有15%的人堅持不會接種；倘若獎金降至50元或25元，不願接種的人分別為17%和15%。

吸引民眾接種疫苗的誘因還有其他，例如在UCLA的調查中，有63%的民眾表示願為了外出不再戴口罩而接種疫苗。

各州政府也陸續實施更多鼓勵接種疫苗的政策，除了發放現金還有為社區居民提供前往接種站的接送服務；另外有些私人企業也積極配合政府，例如有酒吧就宣布為已接種疫苗的民眾提供免費的酒精飲料。

疫苗 民調 民主黨

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