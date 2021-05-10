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1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

口罩規範不一、CDC指引複雜…戴口罩陷「灰色地帶」

編譯洪毅／綜合9日電
當前不統一的戴口罩規範，對疫情的擔憂等，讓許多民眾對「該不該戴口罩」感到無所適從。圖為大學籃賽在3月比賽時，規定要戴口罩入場。(美聯社)
當前不統一的戴口罩規範，對疫情的擔憂等，讓許多民眾對「該不該戴口罩」感到無所適從。圖為大學籃賽在3月比賽時，規定要戴口罩入場。(美聯社)

新冠肺炎疫苗接種展開後，防疫措施已有所鬆綁；不過據「華盛頓郵報」報導，當前不統一的戴口罩規範，對疫情的擔憂等，讓許多民眾對「該不該戴口罩」感到無所適從，顯示在疫情嚴峻即疫情終結之間的當下，正處於「灰色地帶」的階段。

隨著疫苗接種展開，聯邦疾病防治中心(CDC)也在修正指南，例如說已接種民眾可在室內集聚而不用戴口罩，或與家人一起不戴口罩進行戶外活動等；這些指引由於太複雜，遭外界批評是「不可讀」、甚至要知道他人是否已接種的指引是「窒礙難行」，或是認為對已接種民眾的「口罩豁免」太少。

全美戴口罩的規範混亂，不單是聯邦層級的CDC因太複雜而受到批評，各州、甚至市鎮的規範都不太一樣，例如麻薩諸塞州州長已鬆綁口罩規範，但是波士頓近郊等地依然實施較嚴格的口罩規範。

最新民調顯示，63%已接種民眾外出仍戴口罩，低於4月時的74%；接受華郵訪問的民眾中，對於目前仍戴口罩的原因也各不相同，包括擔憂疫情發展，如有民眾說：「這不是一個可以衝進人群裡高呼『我接種了』的場合」，或是「我要怎麼知道沒戴口罩的人接種了沒？」

也有民眾選擇只在集會時戴口罩，因為「要保護他人」；也有民眾擔心不戴口罩會被貼上「反口罩」的標籤；數據分析師迪亞茲(David Diaz)則說，不知何時開始，「恐懼還是什麼東西已經占據了我們的生活」。

事實上，最新的研究發現，極少證據支持獨自在外走動會散播病毒，讓獨自走動還戴口罩成了「不再科學」的行為；但是巴爾的摩郡馬里蘭大學副教授麥克拉倫(Zoe McLaren)表示，民眾已容許「就算沒用，戴了也無妨」的「認知失調」。

作家哈特(Rob Hart)形容，現在究竟要不要戴口罩，存在一個「怪異的」灰色地帶；牧師威金斯(Jared Wilkins)也表示，當前正處於「詭異的平衡」的狀態，一方面已接種民眾的風險已大幅降低，但又還沒達到「群體免疫」，「預計未來幾個月都會是如此詭異，就只能接受這樣的詭異」。

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