「擁抱媽媽」不少人打完疫苗返鄉探親 母親節終能團聚

周日是疫情的第二個母親節，伊利諾州一處花圃開放，供消費者選擇購花獻給母親。(美聯社)

新冠疫情 爆發迄今已跨越兩個母親節 ，民眾表示，去年因隔離防疫，分散各地的家人無法團聚，慶祝母親節，今年拜接種好新冠疫苗 所賜，為人子女終於能返鄉，盡孝於慈母膝前。

美聯社報導，住洛杉磯的珍‧高迪安尼(Jean Codianni)表示，去年母親節，自己與母親只能透過FaceTime軟體，分隔兩地吃培根炒雞蛋慶祝，但今年母女倆都已接種完成新冠疫苗，她搭機回到新澤西州，讓74歲母親又驚又喜。

高迪安尼表示，疫情讓自己忘了母親的容貌、氣味，今年重逢，眼中的母親看來是如此美麗；她覺得母女倆真是幸運，畢竟疫情讓數十萬人喪生，無法慶祝母親節，往生者的親人只能隔著天人永隔的悲傷，來過這個節日。

全國父母、子女已接種完新冠疫苗而歡欣團聚，是今年母親節的特色；疫情爆發一年有餘；去年害怕傳染病毒，骨肉至親只能分隔異地，今年接種好疫苗，不少人膽子才壯起來，返鄉探親。

對佛羅里達州巴拿馬城(Panama City)居民帕姆‧葛萊姆斯(Pam Grimes)而言，去年母親節的記憶很模糊，只感到驚嚇及悲傷；相形之下，今年已長大成人的孫子女也接種疫苗完畢，來她家中團聚，彼此擁抱，歡聲笑語，「整個世界感覺好多了。」

歷史學者維霍夫(Andy Verhoff)去年感恩節、聖誕節、新年都沒能見到母親；今年母親節，他驅車由科羅拉多州哥倫布市的自家，回到俄亥俄州普特南郡(Putnam County)鄉下老家陪伴老母，母子倆都接種好疫苗，於是有信心拿掉口罩；維霍夫表示，不必戴口罩，讓他覺得這個母親節像回到疫情前的正常時光；「不必再戴口罩做梗，我的眼鏡也不會再因口罩而凝霧，感覺真好。」

全國好些安養之家放寬限制，讓子女前來探望父母而歡度母親節，在疫苗接種率很高、確診案例下降的州，更是如此。

底特律市郊「亞丁頓之家」(Addington Place)最近已准許訪客來看自己失智症的親人，母親節最大的變化是讓住院老人能外出，與家人共餐，回來不必隔離防疫；院方還送玫瑰給身為人母的住客；經理凱莉‧福克森(Kelley Fulkerson)表示，看到家人來訪，長者們精神都好多了。