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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

疫情帶走奶奶、媽媽…她心碎：我只想假裝母親節不存在

編譯柯立偉／綜合9日電
周日是疫情的第二個母親節，伊利諾州一處花圃開放，供消費者選擇購花獻給母親。(美聯社)
周日是疫情的第二個母親節，伊利諾州一處花圃開放，供消費者選擇購花獻給母親。(美聯社)

今年的5月9日，是新冠肺炎疫情肆虐下的第二個母親節，但對於許多人來說，這個感謝母親無私付出的節日，卻是此生不願再提起的傷痛。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計數據，新冠肺炎在全美奪走的50萬條生命中，有約一半的病歿病患已為人母。這25萬位母親的孩子，今年都注定要度過第一個沒有母親的母親節。

「今日美國報」(USA Today)報導，染疫死亡病患安娜‧馬修(Anna Rebecca Matthews)的女兒艾許麗‧福克斯(Ashlyn Fox)說：「以前我都跟我的孩子們開玩笑說，『母親節是一年中最重要的節日，一定要好好慶祝』。但是今年，我媽媽和奶奶都因為新冠肺炎病逝，我不想慶祝這個節日，我只想假裝它不存在。」

福克斯平常與媽媽的關係非常親近，每天下班回家前都會打電話和媽媽聊聊今天上班發生的事、女兒的舞蹈學得怎樣，或兒子的籃球比賽贏了沒，而且在掛斷電話前，福克斯的媽媽一定會對她說：「我好愛妳」。然而，這一切卻在去年12月中旬變了調。

周日是疫情的第二個母親節，伊利諾州一名戴著口罩的男子購買鮮花準備獻給母親。(美聯...
周日是疫情的第二個母親節，伊利諾州一名戴著口罩的男子購買鮮花準備獻給母親。(美聯社)

去年12月中旬，馬修開始感到身體不適，在醫院工作的福克斯立刻警覺不對，帶媽媽到醫院進行核酸檢測，確診後立刻被安排入院。此時清查馬修的接觸史，隨即發現與馬修同住的祖母也確診。

去年12月25日，本應是全家團聚的聖誕佳節，祖母不敵病魔溘然長逝；六天之後，正值新年的1月1日，馬修也因新冠肺炎蒙主寵召，這樣深刻的母女情誼，就此戛然終止。

媽媽走後「我的心都空了」

福克斯說：「媽媽和奶奶住在一起，可能因此相互傳染。她們是堅強的女人，她們的病逝對我而言真的是很沉重的打擊。」

現在福克斯下班後，和他聊天的人不再是媽媽，而是姊姊，但他們的話題總是離不開新冠肺炎、離不開已安息主懷的媽媽。福克斯表示：「媽媽走後，我的心都空了，我要做點什麼事才能彌補這個空洞。只是，不論做什麼，對媽媽的思念不會停止。」

新冠肺炎 母親節 聯邦疾病防治中心

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